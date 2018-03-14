Kocası tuttu, karısı ekmek bıçağıyla sevgilisini öldürdü

Kıbrıs Alsancak dün korkunç bir cinayetle sarsıldı. 53 yaşındaki Memduh Ulugün kiracıları tarafından hunharca katledildi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Alsancak’ta Zeytinlik Sokak üzerinde dün öğle saatlerinde Mehmet ve Meryem Doğu çifti ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedendendolayı tartışma çıktı.

Bağrışmaları sokağa taşınca, Ulugün evden çıkarak toprak alana doğru yürüdüğü esnada Doğu çifti peşinden koşarak, toprak alanda Ulugün’ün önünü kesti.

Doğu çifti, sokak ortasında Memduh Ulugün’ün göğsüne ekmek bıçağını acımadan defalarca saplayarak öldürdü. Ulugün olay yerinde yaşamını kaybederken, Doğu çifti kaçmaya çalıştığı sırada mahalle sakinleri tarafından yakalandı.

GÖĞÜS BÖLGESİNE 6 BIÇAK DARBESİ



Evinin yanında kiracıları tarafından bıçaklanarak öldürülen Memduh Ulugün’ün göğüs bölgesine 6 bıçak darbesi aldığı öğrenildi.

Kavga nedeni henüz bilinmezken, Meryem Doğu’nun eşi sık sık, “Karışmayın, namus meselesi bu” deyip durdu. Görgü tanıkları, Mehmet Doğu’nun Ulugün’ü tutarken, Meryem Doğan’ın da acımasızca bıçakladığını gördü. Mehmet Doğu’nun da Ulugün’ü bıçakladığı belirtildi.