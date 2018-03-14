HABER

Kocası tuttu, karısı ekmek bıçağıyla sevgilisini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 20:59 | Son Güncelleme

KKTC’nin Girne kenti yakınlarında Alsancak'ta 53 yaşındaki Memduh Ulugün, gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Meryem Doğu ve kocası tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Kaçmaya çalışan karı-koca mahalle sakinleri tarafından yakalandı.

Kocası tuttu, karısı ekmek bıçağıyla sevgilisini öldürdü

Kıbrıs Alsancak dün korkunç bir cinayetle sarsıldı. 53 yaşındaki Memduh Ulugün kiracıları tarafından hunharca katledildi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Alsancak’ta Zeytinlik Sokak üzerinde dün öğle saatlerinde Mehmet ve Meryem Doğu çifti ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedendendolayı tartışma çıktı.

Bağrışmaları sokağa taşınca, Ulugün evden çıkarak toprak alana doğru yürüdüğü esnada Doğu çifti peşinden koşarak, toprak alanda Ulugün’ün önünü kesti.

Doğu çifti, sokak ortasında Memduh Ulugün’ün göğsüne ekmek bıçağını acımadan defalarca saplayarak öldürdü. Ulugün olay yerinde yaşamını kaybederken, Doğu çifti kaçmaya çalıştığı sırada mahalle sakinleri tarafından yakalandı.

GÖĞÜS BÖLGESİNE 6 BIÇAK DARBESİ

Evinin yanında kiracıları tarafından bıçaklanarak öldürülen Memduh Ulugün’ün göğüs bölgesine 6 bıçak darbesi aldığı öğrenildi.

Kavga nedeni henüz bilinmezken, Meryem Doğu’nun eşi sık sık, “Karışmayın, namus meselesi bu” deyip durdu. Görgü tanıkları, Mehmet Doğu’nun Ulugün’ü tutarken, Meryem Doğan’ın da acımasızca bıçakladığını gördü. Mehmet Doğu’nun da Ulugün’ü bıçakladığı belirtildi.

cınayet

MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Cinayetin ardından Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri, Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekibi Zeytinlik Sokak’ta geniş güvenlik önlemi aldı.

Cinayette kullanılan bıçak sokak ortasında bulunurken, polis birçok emare topladı. Ulugün’ün cansız bedeni ile karşılaşan yakınları sinir krizi geçirdi. Zanlı Doğu’nun yakınları ise olay yerine gelince ortalık karıştı.

kıbrıs

Zanlı Meryem Doğu’nun park halindeki aracını cinayet mahallinden uzaklaştırmak isteyenlere saldıran Ulugün’ün acılı yakınları ile Doğu ailesi birbirine girdi. Öfkeli kalabalığı ayırmakta güçlük çeken polis, havaya 12 el ateş açtı.

d

Ateş açılmasına rağmen yatışmayan kalabalık güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı.

Üst düzey atamalar Erdoğan'a bağlanıyorÜst düzey atamalar Erdoğan'a bağlanıyor
Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı! Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı!
Çukur'un genç ismi hayatını kaybettiÇukur'un genç ismi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KKTC Kıbrıs cinayet Girne sevgili

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

İstiklal Marşı değişiyor mu? Erdoğan'ın sözlerine Akşener'den tepki

İstiklal Marşı değişiyor mu? Erdoğan'ın sözlerine Akşener'den tepki

Afrin'de şok görüntüler! Terör örgütü YPG'nin gözü döndü

Afrin'de şok görüntüler! Terör örgütü YPG'nin gözü döndü

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Öldürülen terörist bilinenden fazla

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Öldürülen terörist bilinenden fazla

Afrin'de son dakika! 8'i birden düştü: Kaçıyorlar!

Afrin'de son dakika! 8'i birden düştü: Kaçıyorlar!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bu olay Adana da olsaydı şimdi elli tane ergen kurbağa ben hemen anlamıştım Adana olduğunu diye hoplardı.
kesin adanalidir bunlar
adı gecenlerden en az biri adanalidir eminol
akp türkiye si
sizde bu kafa olduktan sonra Akp 1000 yıl daha kalır. Olay Kıbrıs 'ta oluyor bu arada
bak sen hemen hopladın nasılda belli ettin kendini ????
Diğer Haberler
'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Metrobüs durağında tinerci dehşeti!

Metrobüs durağında tinerci dehşeti!

Öğrenciler dikkat! Bu fakülte kapatıldı

Öğrenciler dikkat! Bu fakülte kapatıldı

İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporu! Meteoroloji haritayla uyardı

İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporu! Meteoroloji haritayla uyardı

Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Mehmetçik Afrin'e bu marşla yürüyecek! 'Aslan Mehmetçik'...

Mehmetçik Afrin'e bu marşla yürüyecek! 'Aslan Mehmetçik'...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.