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Kocasinan Akademi Mimarsinan Tesisi açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 11:10 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, inşai çalışmasını tamamlayıp bir süre önce hizmete başlattığı Kocasinan Akademi Mimarsinan tesisinin açılış törenine hazırlanıyor.

Kocasinan Akademi Mimarsinan Tesisi açılıyor

Kocasinan Belediyesi, inşai çalışmasını tamamlayıp bir süre önce hizmete başlattığı Kocasinan Akademi Mimarsinan tesisinin açılış törenine hazırlanıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla, 14 Nisan Cumartesi saat 13.30’da gerçekleştirilecek olan tesisin açılışına tüm Kayserilileri davet etti.
Kocasinan’a yeni yaşam alanları kazandırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak sosyal belediyecilik adına daha güzel hizmetler verebilmek için yeni tesisler inşa edip hizmete sunuyoruz. Bunlardan biri olan ve Mimarsinan Mahallesi’nde yer alan Kocasinan Akademi tesisimiz, 1 Ocak 2018 tarihinde bölge sakinlerine hizmet vermeye başladı. Hem eğitim faaliyetlerinin hem de sportif etkinliklerin yapıldığı büyük bir tesisi, ilçemize kazandırdık. Türkiye’ye örnek teşkil eden tesisimizin içerisinde; vatandaşlarımızın dinlenmeleri için kafeteryalar, daha sağlıklı yaşamaları için havuz ve fitness salonları bulunuyor. Ayrıca teknolojiyle donatılmış modern dersliklerin yer aldığı tesisimizde dünya standartlarında hizmet veriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla 14 Nisan Cumartesi saat 13.30’da Kocasinan Akademi Mimarsinan tesisin resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimi törenimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kocasinan Akademi Mimarsinan tesisinde 7 kurs sınıfında 12 farklı branşta ücretsiz eğitim hizmeti verilirken; kurslardan şuana kadar 342 kişi faydalanmıştır. Sporda ise havuz kısmında bin 683, fitnessda 981 üye hizmet almıştır. Ayrıca farklı zamanlarda 270 çocuk, ücretsiz kreş hizmeti almaktadır. Ayrıca Okuma-Yazma, Diksiyon, Kişisel Gelişim ve Liderlik, Örgü, İğne Oyası, Dekoratif Ev Tekstil, 3-6 Yaş Çocuk Eğitim ve Etkinlikleri, Evde Çocuk Bakımı, Kur-an-ı Kerim, Arapça ve Hasır Örme gibi kurslarda toplam 342 kursiyer eğitimden faydalanmıştır.
Öte yandan Kocasinan Akademi’nin 13 Şubat 2018 itibariyle hayata geçirdiği ‘Yüzün Hep Gülsün Projesi’ kapsamında 50 Otistik ve Dawn Sendromlu özel çocuğa fitness programı ile sportif faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Kocasinan Akademi Mimarsinan Tesisi açılıyor

Kocasinan Akademi Mimarsinan Tesisi açılıyor

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