HABER

Kocasinan Belediye Meclisi’nde ’TSK’ hassasiyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 18:35 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi’nin Mart Ayı Meclis Toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri hassasiyeti dikkat çekti.

Kocasinan Belediye Meclisi’nde ’TSK’ hassasiyeti

Kocasinan Belediyesi’nin Mart Ayı Meclis Toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri hassasiyeti dikkat çekti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında meclis üyeleri, gönüllü olarak yıl sonuna kadar huzur hakkından alınacak ücretleri, Savunma Sanayi Destekleme Fonuna bağışladı. Ayrıca, toplantıda Mehmetçiğe destek olmak amacıyla klip hazırlayan Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri, meclis üyelerine sürpriz yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla ‘Annem beni yetiştirdi, bu vatana yolladı’ şiirini seslendirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında, meclis üyeleri ortak bir karar alarak, yılsonuna kadar meclis, encümen ve komisyon toplantılarının huzur hakkında alınacak olan ücretleri, Savunma Sanayi Destekleme Fonuna hibe etti. Kocasinan Belediye Meclis Üyelerine teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, “Yerli ve Milli üretime destek olmak amacıyla yıl sonuna kadar devam edecek olan meclis toplantılarımızdaki huzur haklarımızdaki alınacak ücretleri, Savunma Sanayi Destekleme Fonuna katkı olarak göndereceğiz. Bundan dolayı meclis üyelerimizin göstermiş olduğu duyarlılık takdire şayandır. Kahraman ordumuz Afrin’de muzafferiyetle döner diye dua ediyoruz” diye konuştu.

Toplantıda daha sonra gündemde bulunan toplam 16 madde görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında Cırgalan, Oymaağaç, Pervane, Alsancak, Sümer, Ebiç, Mithatpaşa, Gevhernesibe ve Kocasinan Mahallelerinde imar plan maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantının bir diğer gündem maddesi olan Ebiç Mahallesi’ndeki eski belediye binasının, okul binası olarak kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması talebi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda ayrıca, Çandır Caminin restorasyon çalışmaları ile ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kocasinan Belediyesi arasında yapılacak protokolü imzalamak üzere belediye başkanı veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesinin görüşülmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddeleri görüşülürken, Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri meclis üyelerini büyük bir sürpriz yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla ‘Annem beni yetiştirdi, bu vatana yolladı’ şiirini seslendirdi.

Renkli görüntülerin oluştuğu toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kocasinan Belediye Meclisi’nde ’TSK’ hassasiyeti

Kocasinan Belediye Meclisi’nde ’TSK’ hassasiyeti

Kocasinan Belediye Meclisi’nde ’TSK’ hassasiyeti

Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor
Kılıçdaroğlu çağrı yaptı ilk o uyguladı!Kılıçdaroğlu çağrı yaptı ilk o uyguladı!
Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğrettiÖğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

E-Devlet Miras sorgulama hizmete girdi!

E-Devlet Miras sorgulama hizmete girdi!

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

İlginizi Çekebilir

Son dakika ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler son anda yakalandı

Son dakika ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler son anda yakalandı

Son dakika! Esenyurt Belediyesi'nde silah sesleri

Son dakika! Esenyurt Belediyesi'nde silah sesleri

Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'den AK Parti’ye çok sert sözler

Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'den AK Parti’ye çok sert sözler

TSK son sayıyı açıkladı! Terör örgütüne darbe üzerine darbe!

TSK son sayıyı açıkladı! Terör örgütüne darbe üzerine darbe!

Ankara’da IŞİD operasyonu: 20 gözaltı kararı

Ankara’da IŞİD operasyonu: 20 gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliği semineri

Yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliği semineri

Valilik saat 14'te 'eğitim durdu' dedi, öğrenciler saat 17'de binada görüntülendi

Valilik saat 14'te 'eğitim durdu' dedi, öğrenciler saat 17'de binada görüntülendi

Kaymakam Düzgün, aday öğretmenlerle toplantı yaptı

Kaymakam Düzgün, aday öğretmenlerle toplantı yaptı

Kargı’da çam kese böceği ile mücadele başlattıldı

Kargı’da çam kese böceği ile mücadele başlattıldı

ERÜ’de “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Aydın Profili” Anlatıldı

ERÜ’de “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Aydın Profili” Anlatıldı

Başkan Vergili esnaf ziyaretlerinde

Başkan Vergili esnaf ziyaretlerinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.