Kocasinan Belediye Meclisi’nde ’TSK’ hassasiyeti

Kocasinan Belediyesi’nin Mart Ayı Meclis Toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri hassasiyeti dikkat çekti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında meclis üyeleri, gönüllü olarak yıl sonuna kadar huzur hakkından alınacak ücretleri, Savunma Sanayi Destekleme Fonuna bağışladı. Ayrıca, toplantıda Mehmetçiğe destek olmak amacıyla klip hazırlayan Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri, meclis üyelerine sürpriz yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla ‘Annem beni yetiştirdi, bu vatana yolladı’ şiirini seslendirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında, meclis üyeleri ortak bir karar alarak, yılsonuna kadar meclis, encümen ve komisyon toplantılarının huzur hakkında alınacak olan ücretleri, Savunma Sanayi Destekleme Fonuna hibe etti. Kocasinan Belediye Meclis Üyelerine teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, “Yerli ve Milli üretime destek olmak amacıyla yıl sonuna kadar devam edecek olan meclis toplantılarımızdaki huzur haklarımızdaki alınacak ücretleri, Savunma Sanayi Destekleme Fonuna katkı olarak göndereceğiz. Bundan dolayı meclis üyelerimizin göstermiş olduğu duyarlılık takdire şayandır. Kahraman ordumuz Afrin’de muzafferiyetle döner diye dua ediyoruz” diye konuştu.