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Kocasinan Belediyesi geleneksel istinat duvarının formatını değiştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:11 | Son Güncelleme

Daha çevreci belediyecilik ilkesiyle dünya standartlarında geosentetik donatılı duvar sistemini uygulamaya başlayan Kocasinan Belediyesi, ilkini Yavuz Selim Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanında gerçekleştiriyor.Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından mahalledeki kentsel dönüşüm konutlarının yapılacağı alanda 127 metre uzunluğunda 8 metre yüksekliğinde geosentetik donatılı istinat duvarı yapılıyor.

Kocasinan Belediyesi geleneksel istinat duvarının formatını değiştiriyor

Daha çevreci belediyecilik ilkesiyle dünya standartlarında geosentetik donatılı duvar sistemini uygulamaya başlayan Kocasinan Belediyesi, ilkini Yavuz Selim Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanında gerçekleştiriyor.
Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından mahalledeki kentsel dönüşüm konutlarının yapılacağı alanda 127 metre uzunluğunda 8 metre yüksekliğinde geosentetik donatılı istinat duvarı yapılıyor. Çalışmaları kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, işçilere hal hatır sorup, onlarla sohbet etti. İnsan ve sosyal odaklı belediyecilik anlayışla yenilikçi hizmetler sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, geosentetik donatılı istinat duvarıyla çevreye daha fazla katkı sunacaklarını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar; "Yenilikçi ve çevreci belediye olarak her geçen gün yeni ve farklı çalışmalara imza atıyoruz. Bunlardan biri olan geosentetik donatılı duvar sistemiyle doğaya daha fazla katkı sağlayacağız. Klasik beton ve demirden yapılan istinat duvarlarının yerine, geosentetik donatılı istinat duvarıyla hemşehrilerimize yeni bir sistem sunuyoruz. Yaptığımız istinat duvarı estetik olarak da yemyeşil bir görüntü sağlayacak. Özellikle çevreyi koruma adına yaptığımız çalışmayla istinat duvarları hem daha uzun ömürlü hem de daha güvenilir hale geliyor. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimize daha mutlu, daha huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi geleneksel istinat duvarının formatını değiştiriyor

Kocasinan Belediyesi geleneksel istinat duvarının formatını değiştiriyor

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