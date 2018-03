Kocasinanda fidanlar bu hafta +1 değerli

Kocasinan Belediyesi, her hafta düzenlediği ağaç dikme etkinliğini bu sefer 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla özel eğitim gerektiren çocuklarla birlikte gerçekleştirdi. 400 fidanın toprakla buluştuğu etkinliğe katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özel eğitim gerektiren çocuklarla tek tek ilgilendi. Samimi ve hoş sohbetlerin yaşandığı etkinlikte, Başkan Çolakbayrakdar’ın öğrenciler ile birlikte fidan dikmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Kocasinan Belediye tarafından Yenidoğan Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kocasinan Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, otizmli çocuklar, Şehit İstihkam Er Suat Özgan İlk ve Ortaokulu öğrencileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Programda öğrencilerin sevgi seliyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Kocasinan Belediyesi olarak her hafta ağaç dikme etkinliği düzenlediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra yeşile ve çevreye olan duyarlılığımızla her hafta düzenlediğimiz ağaç dikme etkinliklerimizi gençlerimizle birlikte yapıyoruz. Ağaç dikme etkinliklerimiz, hemşehrilerim tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle etkinliklerimizi haftanın veya günün önemi konularına göre gerçekleştiriyoruz. Bugünkü etkinlik +1 daha anlamlı. Özel eğitim gerektiren çocuklarımızla beraberiz. Bizler bu çocuklarımızın her zaman farkındayız ve daima yanlarındayız. ‘Daha Yeşil Kocasinan’ çalışmaları kapsamında yeni doğanlar, yeni evlenenler ve vefat edenler için 3 farklı orman oluşturduk. Yaşadığımız çevreyi daha güzel bir hale getirmek ve Kocasinan’ı hak ettiği şekilde iyi bir noktaya taşımak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Bütün gayretimiz, daha yaşanabilir ve yemyeşil Kayseri’yi inşa etmektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Çolakbayrakdar, özel eğitim gerektiren çocuklar ve öğrencilerle birlikte fidan dikti. Fidanların can suyunu Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte veren özel eğitim gerektiren çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Etkinlik, çocukların Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte gökyüzüne balonları bırakmasıyla sona erdi.