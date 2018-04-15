Kocasinan’ın fidanlarını bu kez doktor adayları toprakla buluşturdu

Gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan bırakmayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi, ilçenin dört bir yanını yeşillendirmeye devam ediyor. Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha yeşil Kocasinan çalışmaları çerçevesinde bu kez tıp fakültesi öğrencileriyle birlikte Yenidoğan Mahallesi’nde fidanları toprakla buluşturdu.
Sabahın erken saatlerinde 500 fidanın dikildiği etkinliğe, Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç ve birim müdürleri katıldı. Çevreye ve yeşil alana yaptığı yatırımlarıyla dikkat çeken Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle birlikte Yenidoğan Mahallesi’ndeki ağaç dikim alanını yeşillendirdi.
Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediyesi yetkilileri, daha yeşil Kocasinan için ağaç dikim etkinliğini düzenli bir şekilde yaptıklarını belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ağaç dikme etkinliklerine ilişkin açıklamasında “İlçemizi daha da güzel hale getirmek için hafta içi-hafta sonu demeden park ve yeşillendirme çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Bu yapılanların hepsi gençlerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz içindir. Yeşillendirme çalışmalarına büyük gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Kocasinan, el birliğiyle daha da güzelleşecek ve yenilenecek” ifadelerini kullandı.
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti
Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu
Antalya'da sahibi öldü diye girilen evde şoke eden manzara!
Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
Rusya dünyanın en derin mağarasına indi
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum