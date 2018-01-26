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Kocasından boşandı, lokma dağıtıp kutlama yaptı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 14:19 | Son Güncelleme 2 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Ümmü Çakır(42), kendisini aldattığı gerekçesiyle dava açtığı eşinden 3 yıl sonra boşanmasını ilginç bir şekilde kutladı.

Malkara'da yaşayan Ümmü Çakır, 22 yıl önce evlendiği 3 çocuğunun babası İ.Ö., hakkında 3 yıl önce kendisini aldattığı gerekçesiyle Malkara Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açıp, evini terk ederek annesinin yanına yerleşti. Açtığı davayı kazanan ve adliyeden ayrılan Çakır, önce bir otomobil kiralayıp, balonlarla süsledi.

Çakır, ön ve arkasına, 'Boşandım. Kurtuldum. Çok mutluyum' yazdırdığı otomobille ilçede tur atarak boşanmasını ilk etabını kutladı. Çakır, daha sonra da mahallesindeki komşuları, kahvede oturanlar ve esnafa lokma dağıttı. Çakır, gecede evinde arkadaşlarıyla bir araya gelerek kutlama yaptı.

Eşinden ayrılan kocanın pankartlı boşanma ve nafaka sevinci

Boşandığı için dünyanın en mutlu insanı olduğunu söyleyen Ümmü Çakır, "22 yıl önce severek evlendik. Ancak 3 yıldır bugünü bekliyordum. Mahkemenin verdiği karar çok sevindim. Davayı kazandım. Kahvelerde, mahalledeki komşularıma ve esnafa lokum dağıttım. Ayrıca bir otomobil kiralayıp süsleyip şehir turu attım. Çok sevinçliyim. Akşamda arkadaşlarımla birlikte parti yaptım" dedi. (DHA)

Arabasının arkasına yazılar astı, arkadaşlarıyla mangal partisi verdi! Genç kadının boşanma sevinci
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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Malkara ümmü çakır

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Çok iyi marifet. Neden yapamadık? Ben neden yanlış kişiyi seçtim? Acaba sorun bende olabilir mi? bu soruları sormayın, boşanın kutlama yapın. İnsanlar mutlu olmak için doğru insanı bulduğunda bir ömür boyu evli kalmak için evlenir. Boşanıyorsan sende de sorun var demektir.
aferin sana emin ol erkek için daha iyi olmuş bence :)))
bence asıl kutlamayı erkeğin yapması lazım
türkiye nereye gidiyor böyle tanıyamıyorum artık bu ülkeyi
şov
adam kurtulmuş
niye evlendin ya aptal kadın. zorla mı nikahladılar?
tabiki kutlama yaparsin ...geriye dinuk nafakani alip millete dagitirsin adamda en az senin kadar sevinmistir..mahkemeler bu konuda cok adaletsiz...eli kolu saglam bir insana nafaka baglamasi...onsan sonrada insanlar cileden cikiyor..bu kadin cocuklarina verilen nafakayi bu sekilde harcamasi dogru degil....bence adam kurtulduguna sevinmeli ...
bu kadınlarda tahtaya sürülecek akılları yok... çok iyi bir puk yediğini sanıyor... 3 gün sonra ağlamaya başlar...
1- ADAM SENİ ALDATTIYSA DEMEK Kİ SENDEN İSTEDİĞİ PERFORMANSI GÖREMEMİŞTİR 2- BÖYLE MALLAR ÇOĞALMAYA BAŞLADI DÜĞÜN SALOONLARI ÖLÜ SEZONLARI BU TÜR KUTLAMA ETKİNLİKERİ İÇİN KİRALAYIP FUR POATLASIN ÇAL OYNASIN AALENCELER DÜZENLEYİP YILIN TÜM ZAMANINI DOLU OLARAK GEÇİREBİLİRLER
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