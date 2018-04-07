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Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:51 | Son Güncelleme

Pendik'te tartıştığı kocasını av tüfeği ile öldüren Betül Filiz, sevk edildiği mahkeme tarafından, suçun meşru müdafaa sınırları içinde kalacağı gerekçesi ile serbest bırakıldı. Zanlının, kocasının yaptığı işkenceleri mahkemede anlattığı ifadesi ise kan dondurdu.

Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın serbest bırakıldı

Pendik'te dün akşam tartıştığı eşi Sedat Filiz'i av tüfeği ile öldüren Betül Filiz, emniyet işlemlerini ardından bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Soruşturmayı yürüten savcı, Betül Filiz'i, "Eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

'BİR SEFERİNDE KAFAMA BIÇAK SAPLAMIŞTI'

Mahkemedeki sorgusunda, dün akşam namaz kılarken eşinin eve geldiğini, secdede iken kafasına ayağıyla bastığını öne süren Betül Filiz'in, "Sonra kendisi içeriye gitti. Ben de namazı kıldıktan sonra içeriye gittim. Yanında silah bulunuyordu. Kendisi 'ben şimdi bu silahla önce Y.'yi, sonra annem ve babamı, sonra sizi, en son da kendi kafama sıkacağım' şeklinde uyumadan önce sözü olmuştu. 'Hepinizi geberteceğim' dedi. 'Ben şimdi bu silahla kafana sıksam etini cımbızla zor toplarlar' dedi. Kendisi uyumadan önce uyuşturucu madde sarıp içmişti. Tüfek de başının ucuna bulunuyordu. Daha önce bana ve çocuklarıma çok eziyette bulunmuştu. Hatta bir seferinde kafama bıçak saplamıştı. Ben uyanınca tüfekle eylemde bulunmaması için başucunda bulunan tüfeği aldığım sırada tüfek birden ateş aldı. Ben daha önce hiç silah kullanmamıştım. Ateş etme gibi bir niyetim yoktu. Sadece bana ve çocuklarıma zarar vermesini engellemeye çalıştım. Çok pişmanım, öldürme kastım yoktu. Daha önce kendisi bir çok kez beni yaraladı. Dişimi kırdı, bıçakla kafamı yaraladı. 14 yaşındaki kızıma tasma takıp sokakta gezdirmişti. 8-9 defa kadın sığınma evine sığınmıştım. Evin ihtiyacını çalışıp ben gideriyordum. Benden sosyal yardım paralarını da zorla alıyordu. Bana zorla uyuşturucu madde veriyordu. Onun yüzünden daha önce iki gün yoğun bakımda kaldım. Eşimin anti sosyal kişilik bozukluğu vardı. Bununla ilgili raporları da vardı" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Mahkeme, suçun vasfının değişme ihtimali ve suçun meşru müdafaa sınırları içinde kalabileceği gerekçesi ile savcının tutukluluk talebinin reddine, Betül Filiz'in yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi.

MAHKEME SAVCININ TUTUKLAMA TALEBİNİ REDDETTİ

Mahkemenin kararı şöyle:

"Şüpheliye yüklenen 'eşi kasten öldürmek' suçunun niteliği, vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali (taksirle öldürme), meşru müdafaa kapsamında kalma ihtimali, dosya kapsamında ifadeleri alınan maktulün annesi, kardeşleri, çocuklarının beyanları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, tutuklamanın tedbir niteliği gözetilerek bu suçtan tutuklama isteminin reddine, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değil ise derhal serbest bırakılmasına, haftanın 4 günü karakola giderek imza altına alınmasına, yurt dışına çıkma yasağının uygulanmasına..."

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