 KOCASINI ÖLDÜREN 5 ÇOCUK ANNESİ KADIN SERBEST BIRAKILDI-1

Haber: Yüksel KOÇ-İSTANBUL-DHA

Pendik'te tartıştığı kocası Sedat Filiz'i av tüfeği ile öldüren Betül Filiz, "Eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından, suçun meşru müdafaa sınırları içinde ve taksirle öldürme kapsamında kalacağı gerekçesi ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-Polis merkezinden görüntü

-Polis merkezinden çıkışı

-Polis otosuna bindirilmesi

-Genel ve deta ygörüntüler

07.04.2018 -14.13 Haber Kodu : 180407098