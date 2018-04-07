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 KOCASINI ÖLDÜREN 5 ÇOCUK ANNESİ KADIN SERBEST BIRAKILDI-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:39 | Son Güncelleme

  Haber: Yüksel KOÇ-İSTANBUL-DHA Pendik'te tartıştığı kocası Sedat Filiz'i av tüfeği ile öldüren Betül Filiz, "Eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından, suçun meşru müdafaa sınırları içinde ve taksirle öldürme kapsamında kalacağı gerekçesi ile serbest bırakıldı.  Görüntü Dökümü: -Polis merkezinden görüntü -Polis merkezinden çıkışı -Polis otosuna bindirilmesi -Genel ve deta ygörüntüler    07.04.2018 -14.13  Haber Kodu : 180407098

Haber: Yüksel KOÇ-İSTANBUL-DHA
Pendik'te tartıştığı kocası Sedat Filiz'i av tüfeği ile öldüren Betül Filiz, "Eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından, suçun meşru müdafaa sınırları içinde ve taksirle öldürme kapsamında kalacağı gerekçesi ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
-Polis merkezinden görüntü
-Polis merkezinden çıkışı
-Polis otosuna bindirilmesi
-Genel ve deta ygörüntüler

07.04.2018 -14.13 Haber Kodu : 180407098

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