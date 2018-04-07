Kocasını öldüren 5 çocuk annesi kadın serbest bırakıldı-1

Yüksel KOÇ-İSTANBUL,(DHA)

Pendik'te tartıştığı kocası Sedat Filiz'i av tüfeği ile öldüren Betül Filiz, "Eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından, suçun meşru müdafaa sınırları içinde ve taksirle öldürme kapsamında kalacağı gerekçesi ile serbest bırakıldı.