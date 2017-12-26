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Kocasının ortağına böyle saldırdı! Korkudan kimse yaklaşamadı...

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 13:43 | Son Güncelleme 21 dakika önce

Bursa'da bir kadının eşinin eski ortağına dedikodu iddiasıyla falçatayla saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emlakçılık yapan Orhan A. (45), eski ortağının eşi tarafından saldırıya uğradı.

Dedikodu iddiasıyla çantasındaki falçatayı çıkarıp saldırdığı Orhan A., neye uğradığını şaşırdı, bir anda koltuğa oturdu. Kadın ise adamın üzerine falçatayla yürürken, Orhan A. ayakları ve elleri ile karşı koymaya çalıştı. Bir türlü öfkesi dinmeyen kadına çevredeki vatandaşlar da yaklaşamadı. Daha sonra adamı bırakan kadın, kendiliğinden emlakçıdan çıktı.

Olaylar sırasında saldırgan kadın 'Keserim seni. Keseceğim bunu' derken, Orhan A. polisten yardım istedi.

Olayı anlatan Orhan A., "Kadın daha önceden eski ortağımın eşi. Arkadaşı için ev alması konusunda benden yardım istedi. 3 ay arayıp sormadık, ev işi olmadı. Sonra buraya gelmiş. Bağırıp, çağırmış. Bir kaç gün sonra bir daha geldi. Bana hakaretler etmeye başladı. Boğuşmaya başladık. Ben elimi kaldırmadım. Kendisi beni öldürmeye kadar gitti. Boğuşma sırasında falçata kırıldı. Daha sonra kaçtı, gitti. 6 tane dikiş var yüzümde. Dedikodudan dolayı çıktı. Benim bir günahım yok" dedi.

Orhan A.'nın şikayetiyle polis tarafından ifadesi alınan H.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa güvenlik kamerası falçata

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
anaaaa keşke bana da böyle akkarı saldırsa hazır kanepede var
adalete bak adamı kes doğra ondan sonra serbest kal. belki o adamda sucludur ama cezasını verecek olan yargıdır. eğer yargı görevini yapamazsa işte bu olur.
@kompela2016 yargı olsa , kadın elinde falçatayla adalet aramaz. dikkat et de, birisine güvenip paranı kaptırma. şunuda bil eğer kaptırırsan paranı; yargı senin degil, seni madur edenin yanında.
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