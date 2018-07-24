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Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 09:35 | Son Güncelleme

Kocasının ihanetini duyan Kübra D., aldığı haberle bir kez daha yıkıldı. 4 yıllık eşi tecavüzcü çıkmıştı... 20 yaşındaki bir genç kıza tecavüz eden eşine boşanma davası açan kadın, 1 milyon 100 bin lira istedi. Mahkemede eşinin düğünde taktığı altınların bile sahte olduğunu öğrenen kadın, diğer taleplerinden de vazgeçerek "Sadece boşanmak istiyorum" dedi

Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!

Vatan'dan Tolga Atar'ın haberine göre; Avukatlar Tümay Cumhur Ergen ve Erdoğan Güney tarafından geçtiğimiz yıl verilen dilekçeye göre; Kübra D. ile turizmcilik yapan Murat D. 2014 yılında evlendi. Çift evlendikten sonra Murat D. Muğla’da 20 yaşındaki Macaristan uyruklu Erasmus öğrencisi R.S.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla 13 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırıldı.

DÜĞÜNDE SAHTE ALTIN TAKMIŞ!

Bunun üzerine genç kadın eşiyle ilgili araştırma yapmaya başladı. Eşi Murat D.’nin iki farklı yabancı kadından iki çocuğunu da kendisinden gizlediğini ve başka taciz suçlamalarına da karıştığını ileri süren Kübra D., 1 milyon 100 TL tazminat talebiyle boşanma davası açtı. Genç kadın eşinin düğünde kendisine taktığı altınların da sahte olduğunu öğrendiğini, bunun da psikolojisini bozduğunu öne sürdü. Aile Mahkemesi’ne de açılan boşanma davasının karar duruşmasında davacı Kübra D. bütün taleplerinden vazgeçerek sadece boşanmak istediğini söyledi. Mahkeme, karşılık hiçbir talepleri olmayan çiftin boşanmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
istismar boşanma

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu uzun düz saçlı kadınların &90ı aptal oluyor onlar böyle saçlarını savura savura yakışıklı zengin adam bulup facebooklar da güzel yaşam pozu vermei düşünüyorlar .su testisi su yolunda kırılmış ablam ava giderken avlanmış darıs diğer SAÇLARNI SAVURA SAVURA GEZEN cahil (bana göre PAÇOZ ) kızların başına dilerim akıllanırlar
" Ev-le-ne-cem , evlenecem , vermezlerse gaçacam , gaçmak en iyisi " diyen sosyal medya fenomeni hafif kilolu şirin bayan, iyi oku bu haberi ...
Adam sahtelar karektersiz olmasaydı değeri olmazdı. Tertemiz adamlar çıkar tınlamazsınız böylelerine bayılırsınız.
hadi gözlerin görmüyodu burnun koku da mı almıyodu be kadın....!!
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