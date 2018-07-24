Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!

Vatan'dan Tolga Atar'ın haberine göre; Avukatlar Tümay Cumhur Ergen ve Erdoğan Güney tarafından geçtiğimiz yıl verilen dilekçeye göre; Kübra D. ile turizmcilik yapan Murat D. 2014 yılında evlendi. Çift evlendikten sonra Murat D. Muğla’da 20 yaşındaki Macaristan uyruklu Erasmus öğrencisi R.S.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla 13 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırıldı.
DÜĞÜNDE SAHTE ALTIN TAKMIŞ!
Bunun üzerine genç kadın eşiyle ilgili araştırma yapmaya başladı. Eşi Murat D.’nin iki farklı yabancı kadından iki çocuğunu da kendisinden gizlediğini ve başka taciz suçlamalarına da karıştığını ileri süren Kübra D., 1 milyon 100 TL tazminat talebiyle boşanma davası açtı. Genç kadın eşinin düğünde kendisine taktığı altınların da sahte olduğunu öğrendiğini, bunun da psikolojisini bozduğunu öne sürdü. Aile Mahkemesi’ne de açılan boşanma davasının karar duruşmasında davacı Kübra D. bütün taleplerinden vazgeçerek sadece boşanmak istediğini söyledi. Mahkeme, karşılık hiçbir talepleri olmayan çiftin boşanmasına karar verdi.
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