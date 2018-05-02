Kocatepe Gençlik Fuarı 5 Mayıs'ta başlayacak

SEFA ŞAHİN - Kocatepe Gençlik Fuarı, bu yıl "irade, erdem, hürriyet" temasıyla 5 Mayıs'ta açılacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM) 5-8 Mayıs'ta Kocatepe Camisi fuar alanında düzenlenecek etkinliğin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılması öngörülüyor.

TDV KAGEM Müdür Vekili Nurcan Yavuzyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik fuarının ilkini "cami ve gençlik", ikincisini "kalem, kitap, hikmet", üçüncüsünü "bilgi, eylem, ahlak", dördüncüsünü ise "akıl, ilim, marifet" temalarıyla düzenlediklerini anımsattı.

Yavuzyiğit, şunları söyledi:

"15 Temmuz'dan sonra yaşanan süreci hepimiz biliyoruz. Gençlere, 'Hangi konuları konuşuyor' diye kulak kabarttığımızda herkes kendi ilgi alanları üzerinden, sağlam bir duruştan, dava bilincinden, faziletli, vicdan sahibi, özgür olmaktan, özgür kalmaktan bahsediyor. Bunda kapımızı 3,5 milyon mülteciye açmış olmamızın da etkisi olabilir. Hürriyet onlar için önemli."

- "Üç dilde form yayınladık"

Fuara ilişkin "www.kocatepegenclikfuari.net" internet sitesinde üç dilde bir forum oluşturduklarını ifade eden Yavuzyiğit, gençlerin ilettikleri mesajlarında en çok "irade", "erdem" ve "hürriyet" gibi kavramların konuşulmasını talep ettiğini aktardı.