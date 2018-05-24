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Kocayayla'ya 5 bin kilometre uzaklıktan otağ getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 15:35 | Son Güncelleme

BURSA'nın Keles İlçesindeki Kocayayla'da, 5 bin kilometre uzaklıktaki Kırgızistan'dan getirilen otağlar ve özel tasarımlı bungalov evleriyle kurulan tesis, turizmin gözde merkezlerinden olacak.

Kocayayla'ya 5 bin kilometre uzaklıktan otağ getirildi

BURSA, (DHA)- BURSA'nın Keles İlçesindeki Kocayayla'da, 5 bin kilometre uzaklıktaki Kırgızistan'dan getirilen otağlar ve özel tasarımlı bungalov evleriyle kurulan tesis, turizmin gözde merkezlerinden olacak.
Uludağ'ın güney eteğinde sıcak yaz aylarında yayla olarak binlerce kişiye ve bazı partilerin etkinliğine ev sahipliği yapan Kocayayla, Keles Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 10 milyon liralık yatırımıyla Türkiye'nin en önemli yayla turizm merkezlerinden biri haline gelecek. Proje kapsamında, Kırgızistan'dan getirilen 16 orijinal 'Boz-Üy' adı verilen otağın yanı sıra doğal ortamla uyumlu 25 bungalov ev ve tarihe uygun dekorasyon ürünleri, turistlerin beğenisine sunulacak.
OTAĞLAR TÜRK DEVLETLERİNİ SİMGELİYOR
Proje hakkında bilgi veren Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke her biri 80 metrekare civarında olan otağların Türk devletlerini simgelediğini söyledi. Başkan Teke, "Bu proje için çok çaba sarf ettik. Bu çalışmayla çadır hayatını, imparatorluğa giden yolda önemli bir geçiş noktası olan çadırlarla yaşadığımız hayatı bir nevi burada yaşatacağız. Aldığımız ilk tepkiler bizi mutlu edecek, olumlu tepkiler oldu, projemiz şimdiden çok ilgi gördü. Sanıyorum, birkaç ay içinde hizmete açacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kocayayla'ya 5 bin kilometre uzaklıktan otağ getirildiKocayayla'ya 5 bin kilometre uzaklıktan otağ getirildiKocayayla'ya 5 bin kilometre uzaklıktan otağ getirildiKocayayla'ya 5 bin kilometre uzaklıktan otağ getirildi

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