Koçtaş, 22’nci yılını Ankara Panora Mağazası ile kutladı

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, Ankara’daki yeni mağazasını müşterilerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşma alanlarından biri olan Çankaya’daki Panora AVM’de açtı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, yeni mağaza açılışlarının yanı sıra mevcut mağazalarını yeni nesil mağazacılık anlayışı ile yenileyip, daha ulaşılabilir olmayı sürdürüyor. Ankara’daki yeni mağazasını müşterilerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşma noktalarından biri olan Panora AVM’de açan Koçtaş, her bütçeye hitap eden uygun fiyatlı seçenekleriyle, Eryaman, Gordion AVM, Ankamall AVM ve Panora AVM olmak üzere Ankara’daki toplam 4 mağazasında müşterilerine alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, Koçtaş’ın ev geliştirme perakendeciliğinin açık ara lider markası konumunda olduğunu belirterek, “Panora mağazamızın açılışı aynı zamanda bizim için çok anlamlı bir döneme denk geldi. Koçtaş, tam 22 yıl önce 24 Mayıs 1996'da perakendeye adım atarak, belki de sektörün bugününü etkileyen çok önemli bir süreci başlattı ve yıllar içinde perakende sektörünün en önemli oyuncularından biri haline geldi. Koçtaş’ın bugün ulaştığı noktaya baktığımızda, başarılarla dolu 22 yılı geride bırakmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Koçtaş’ın yeni yaşında yepyeni bir marka yolculuğuna da adım attığını ifade eden Özpamukçu, "Güzel Fikir" temasıyla hayata geçirilen güzel ev hareketinin kısa zamanda çok büyük ses getirdiğini kaydetti. Özpamukçu, "Yaşam alanlarını güzelleştirmek isteyenlerin ilham kaynağı olarak, geçtiğimiz haftalarda ‘Güzel Fikir’ sloganıyla başlattığımız güzel ev hareketiyle müşterilerimize sesleniyor ve onlara ev yenileme serüveninin her noktasında destek oluyor, mevcut eşyalarımızla dahi uygun bütçelerde yepyeni çözümler üretilebileceğini gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı. \ - “Tüm süreçlerimizde dijitalleşmeyi odağımıza alıyoruz” Özpamukçu, çağın gerekliliklerini ve sürekli değişen, dönüşen müşteri beklentilerini yakından takip eden, tüm süreçlerinde dijitalleşmeyi odağına alan Koçtaş’ın, kayıtlı müşteri ciro oranını yılın ilk çeyreğinde geçen yıla oranla yüzde 14’ten yüzde 83’e çıkardığını aktararak, şunları kaydetti: "Veriye odaklanma stratejimiz çerçevesinde, perakende müşterileri içerisinde Koçtaş Kartlı işlem ciromuzu 2017 yılı içinde ise yüzde 7’den yüzde 75’e yükseltmiştik. Bir markanın müşterisine en üst seviyede deneyim sunması, onların ihtiyaç ve beklentilerini en doğru şekilde karşılaması, ancak onları çok iyi tanımakla mümkün. Biz müşterilerimizi artık çok daha iyi tanıyor, onlara gerçekten ihtiyaçları olan, ilgilerini çekebilecek ve onlara özel teklifler sunabiliyoruz. Bu anlamda Koçtaş olarak geçtiğimiz yıl başından beri bu alanda ciddi inisiyatifler almış durumdayız.”