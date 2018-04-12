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Köksoy’dan lösemili çocuklara yakın ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 18:10 | Son Güncelleme

AK Parti Atakum İlçe Başkanı Av Haluk Köksoy, ziyaret ettiği lösemi hastası çocuklara yakın ilgi gösterdi.Av Haluk Köksoy, AK Parti Atakum Kadın Kolları Başkanı Sevim Özil ve AK Parti Atakum Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemile Diktaş ile birlikte, Atakum ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede tedavi gören lösemili minikleri ziyaret etti.Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Köksoy, “Geleceğimiz olan miniklerin bu yaşlarda böyle büyük bir sorunla karşılaşmaları zor bir durum.

Köksoy’dan lösemili çocuklara yakın ilgi

AK Parti Atakum İlçe Başkanı Av Haluk Köksoy, ziyaret ettiği lösemi hastası çocuklara yakın ilgi gösterdi.
Av Haluk Köksoy, AK Parti Atakum Kadın Kolları Başkanı Sevim Özil ve AK Parti Atakum Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemile Diktaş ile birlikte, Atakum ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede tedavi gören lösemili minikleri ziyaret etti.
Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Köksoy, “Geleceğimiz olan miniklerin bu yaşlarda böyle büyük bir sorunla karşılaşmaları zor bir durum. Zor ve uzun bir tedavi süreci gerektiren bu durum gerek çocuklar açısından gerekse aileler açısından farklı zorluklar barındırıyor. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Ailelere onları incitmeden onların yanında olduğumuzu ifade ettik ve neler yapabileceğimizi sorduk” dedi.

Köksoy’dan Murzioğlu’na hayırlı olsun ziyareti
Seçimlerde güven tazeleyerek tekrar başkan seçilen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve beraberindeki heyet ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Köksoy ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Samsun ve Atakum gerçeklerinin konuşulduğu toplantıda daha güçlü Samsun için sanayiciler ve siyasilerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, geleceğe sağlam adımlarla varılması için önemli olacaktır. İki toplumsal kurumun bir arada olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Ülkenin refah seviyesinin artması için birlikte çaba gösterilmesi daha anlamlı olacaktır” diye konuştu.

Köksoy’dan lösemili çocuklara yakın ilgi

Köksoy’dan lösemili çocuklara yakın ilgi

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