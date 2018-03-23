Kolbastı dansı Bulgar milliyetçileri rahatsız etti

Bulgaristan’da Türk çocuklarının oynadığı kolbastı dansı Bulgar milliyetçilerin tepkisini çekti.
Türklerin nüfus olarak en yoğun bulunduğu Kırcaali’ye bağlı Mestanlı ilçesindeki bir anaokulunda Türk çocuklarının oynadığı Trabzon’un kolbastı dansı koalisyon hükümetinin ortağı aşırı milliyetçi VMRO partisini rahatsız etti. Söz konusu partinin Kırcaali teşkilatı, savcıları göreve çağırarak Türk çocuklarına ana dillerinde şarkı söyletip dans ettiren anaokulu yetkilileri hakkında soruşturma açılmasını istedi.
Çocukların masum danslarından bile ucuz siyasi rant elde etmeye çalışan ırkçı partiye seslenen Türk çocuklarının velileri, Başbakan Boyko Borisov’a seslenerek, hükümet ortaklarının tutumunu gözden geçirmesini istedi.
Irkçıların şikayetine neden olan anaokulundan yapılan açıklamada ise çocukların folklor programı çerçevesinde Türk danslarının yanı sıra Bulgar ve Rus dansları da yaptıklarını VMRO partisinin amacının provokasyon olduğu vurgulandı.
Irak'tan tepki çeken açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz!
Nevşehir'de askeri uçak düştü!
Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı
Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum