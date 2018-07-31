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Köln Katedralini ziyaret edenlere dağıtılan örtüler kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 00:33 | Son Güncelleme

Köln Katedralini ziyaret edenlere dağıtılan örtüler kayboldu

KÖLN (AA) - Almanya'daki tarihi Köln Katedrali'ni ziyaret edenlerin örtünmeleri için dağıtılan 700 örtü kayboldu.

Yapımı yaklaşık 632 yıl süren ve her gün yaklaşık 30 bin kişiyi ağırlayan katedrali ziyaret edenlerden, kıyafetleri uygun olmayanların örtünmeleri amacıyla 6 hafta önce satın alınan örtülerin kaybolduğu bildirildi.

Katedral sözcüsü Matthias Deml, yerel basına yaptığı açıklamada, birçok turistin örtüleri hatıra ya da hediye olarak alıp götürdüklerini düşündüklerini söyledi.

Kaybolan örtülerin şeffaf olduğunu belirten Deml, yeni satın alınacak örtülerin ise transparan olmayacağını kaydetti.

Deml, hırsızlıkların önlenmesi gerektiğini dile getirerek, katedralin kurallarına göre erkeklerin dini olmayan başlıklarını çıkarmaları ve şortlarının yeterli uzunlukta olması gerektiğini söyledi.

Omzu ve göbeği açık olanlar ile iç çamaşırı gözükenlerin katedrale girişlerine müsaade edilmiyor.

Yeni örtülerin iki-üç hafta içinde gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Köln Katedrali örtü ziyaret

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