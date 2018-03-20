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Köln Uluslararası Anuga Gıda Teknolojileri Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 18:34 | Son Güncelleme

Köln'de açılan Uluslararası Anuga Gıda Teknolojileri Fuarı'na Türkiye'den 92 firma katıldı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde "Uluslararası Anuga Gıda Teknolojileri Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Köln fuar merkezinde 129 bin metrekare alana kurulan fuara 139 ülkeden bin 500 firma katılırken, Türkiye fuarda 92 firmayla temsil ediliyor.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Mustafa Hilmi Aşkın, fuara katılan Türk firmalarını ziyareti öncesi AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye'nin ciddi bir katılımcı firma sayısı ile fuara katıldığına işaret eden Aşkın, "Makine bildiğiniz üzere katma değeri çok yüksek olan bir ürün. Türkiye makine üretiminde hem kaliteli hem de rakiplerine göre daha uygun fiyata imal edip dünyaya ihraç edebilen bir ülke. Biz bunu ne kadar geliştirebilirsek, ne kadar ihracatımızı arttırabilirsek Türkiye ekonomisine o kadar faydalı olabiliriz." dedi.

Gıda teknolojileri sektörünü Türkiye'nin çok stratejik olarak gördüğünü kaydeden Aşkın, bu yılki milli katılımın, üç yıl önce gerçekleştirilen fuardaki milli katılımın neredeyse iki katı olduğunu vurguladı. Aşkın şöyle devam etti: "Fuardaki bu katılımımızın artışı, sektörün tutunması ve büyümesiyle ilgili de bir fikir verebilir. Burada Türkiye'nin geniş bir katılımla temsil edilmesinden çok memnunum. Umarım bu gelecek yıllarda da devam eder ve hem Türkiye sanayisi, hem ekonomimiz burada daha güçlü bir şekilde ilerde de temsil edilir."

Her üç yılda bir düzenlenen ve gıda endüstrisinde kullanılan makine ve ambalaj teknolojisindeki son yeniliklerin tanıtıldığı fuar, 23 Mart tarihine kadar gezilebilecek.

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Köln fuar merkezi Uluslararası Anuga Gıda Teknolojileri Fuarı

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