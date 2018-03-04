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Köln Uluslararası Hırdavat Fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 17:07 | Son Güncelleme

Köln'de açılan Uluslararası Hırdavat Fuarı'na Türkiye'den 52 firma katıldı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde Uluslararası Hırdavat Fuarı (Internationale Eisenwarenmesse 2018) kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Köln fuar merkezinde 144 bin metrekare alana kurulan ve sektöründe dünyanın en büyüğü olarak kabul edilen fuara bu yıl 55 ülkeden 2 bin 670 firma katılırken Türkiye fuarda 52 firmayla temsil ediliyor.

Fuara katılan Türk firmalarını ziyaret eden Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, ziyaret sonrası AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Hırdavat sektörünün dünyada 110 milyar dolarlık pazar payına sahip olan çok büyük bir sektör olduğunu vurgulayan Erciyes, Türkiye olarak bu sektörde iyi bir yerde olmamıza rağmen pazardan sadece bir buçuk milyar gibi bir pay aldığımızı, bunun da Türkiye'nin gerçek potansiyeline oranla düşük bir rakam olduğunu söyledi.

Erciyes, "Firmalarımız markalaşarak, kaliteli ürünler üreterek pazardaki paylarını artırmaya çalışıyorlar. Çünkü kritik bir pazar, sürekli kaliteli mal üretmeniz gerekiyor. Örneğin bir civata parçası milimlik bir hata bile kabul etmiyor. Firmalarımız da gördüğüm kadarıyla bu anlayışla yoğun bir şekilde pazardaki paylarını arttırmaya çalışıyorlar." dedi.

Almanya'nın Türk hırdavat sektörü için önemli bir pazar olduğunun altını çizen Erciyes, "İhracatımızın yaklaşık yarısını Almanya pazarına yapıyoruz. Almanya Türkiye için önemli ama genel olarak da çok büyük bir pazar. Firmalarımız da buradaki paylarını arttırmaya çalışıyorlar. Onun için de buradaki katılımları çok önemli. Biz de buradaki firmalarımızı ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Sektördeki son yeniliklerin sergilendiği fuar 7 Mart'ta sona erecek.

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