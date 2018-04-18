KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde "Türkçe dünyanın her yerinde" sloganıyla düzenlenen "Jazz Anatolia" konserine, Türklerin yanı sıra Almanlar büyük ilgi gösterdi.
Stadtgarten'da Köln Yunus Emre Enstitüsünün organize ettiği konserde klasik Türk müziğine ait geleneksel bestelerin caz armonisi içinde sunulduğu eserler, müzikseverler tarafından beğeni topladı.
Neyzen Aziz Şenol Filiz'in yanı sıra gitarda Andrea Mucciarelli, kontrbasta Giacomo Rossi, perküsyonda ise Ettore Bonafe'nin yer aldığı Türk ve İtalyan müzisyenlerden oluşan ekip, yaklaşık bir saat sahnede kaldı. Konser sonunda sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.
Köln Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yılmaz Bulut, konser sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerle amaçlarının Türk kültürünü dünyanın her yerinde tanıtmak olduğunu söyledi.
Ney çalgısının Türk müziğindeki önemine değinen Bulut, "Neyin tarihi çok eskilere dayanır. Ortaya çıktığı günden bugüne kadar çok az değişime uğramış, nerede ise ilk yapıldığı sadelikte günümüze kadar gelmiştir. Ney kromatik seslerden daha küçük aralıktaki sesleri çıkarabilmektedir. Bu nedenle Türk, Ortadoğu ve dünya müziği eserleri rahatlıkla çalınabilir." dedi.
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