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Köln'de Mabel Matiz konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 01:30 | Son Güncelleme

Köln'de Mabel Matiz konseri

KÖLN (AA) - Şarkıcı Mabel Matiz, Almanya'nın Köln kentinde sahne aldı.

Die Kantine'de özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde salon tamamen doldu. Bilet almadan gelenler, konser biletlerinin günler öncesinden tükenmesi nedeniyle evlerine dönmek zorunda kaldı.

"Öyle Kolaysa", "Muhbir" ve "Sultan Süleyman" gibi en çok bilinen şarkılarını seslendiren sanatçıya zaman zaman hayranları eşlik etti.

Canlı performansıyla yaklaşık iki saat sahnede kalan Mabel Matiz, konser sonunda büyük alkış topladı.

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Die Kantine konser Mabel Matiz

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