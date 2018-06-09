KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde 14 yıl önce 22 kişinin yaralandığı bombalı saldırının hedefi olan ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Keup Caddesi'nde "teröre karşı birlik" iftarı düzenlendi.

Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin ölümüne neden olan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün 9 Haziran 2004'te bombalı saldırı düzenlediği Keup Caddesi'ndeki iftar programına katılan Türkler ve Almanlar, terörün her türlüsüne karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"Küçük İstanbul" olarak da bilinen caddedeki saldırının 14'üncü yılında verilen iftar için çift sıra halinde yaklaşık 500 metre uzunluğunda masalar kuruldu.

Cadde boyu uzanan masalarda, Türklerin yanı sıra Almanlar ve diğer milletlerden iki bine yakın kişinin katıldığı etkinlikte hep bir ağızdan dualar edilerek terörün her türlüsü lanetlendi.

Keup Caddesi Esnaf Birliği Başkanı Meral Şahin, iftar öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, beraber yaşadıkları toplumla yedikleri ekmeği sembolik olarak paylaşmak için 4 yıldır bu iftarı düzenlediklerini söyledi.