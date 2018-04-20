Kolobiya hükümeti ile ELN arasındaki görüşmeler

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanlı Juan Manuel Santos, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera’dan, Kolombiya hükümeti ve Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki barış görüşmelerinin bu ülkede yapılması için teklif aldıklarını açıkladı.

Santos, Caldas yönetim bölgesindeki bir etkinlikte, Ekvador’un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesiyle duran ELN müzakerelerine yeni yer bulmak için değerlendirmelerin devam ettiğini belirtti.

Şilili mevkidaşı Pinera ile telefon görüşmesi yaptıklarını söyleyen Santos, muhatabının "Kolombiya ile ELN arasındaki barış müzakerelerinin Şili’de yapılmasını coşkuyla teklif ediyoruz." dediğini aktardı.

Müzakerelerin ev sahipliği için ayrıca Brezilya, Küba ve Norveç’ten de teklif aldıklarını kaydeden Santos, bu hususta karar aşamasında olduklarını ifade etti.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkesinin, başkent Quito'da sürdürülen görüşmelerin garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi talimatını verdiğini duyurmuştu.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin de Ekvador'un bu kararını anlayışla karşıladıklarını belirtmiş ve müzakere masasının başka bir ülkeye taşınması çalışmalarının başladığını kaydetmişti.