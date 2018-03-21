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Kolombiya Devlet Başkanı Santos'un Brezilya ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 07:33 | Son Güncelleme

Kolombiya ile Brezilya arasında ticaretin geliştirilmesi ve tarım alanındaki küçük işletmelerin faydalanması için anlaşmalar imzalandı - Santos, ziyarette yaptığı açıklamada Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya, ülkesine yapılacak insani yardıma müsaade etmesi çağrısını yineledi

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve beraberindeki heyetin Brezilya’ya yaptığı ziyarette iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi ve tarım alanındaki küçük işletmeler için anlaşmalar imzalandı.

Kolombiya Devlet Başkanlığı Basın Ofisinden, Santos ve beraberindeki bakanların Brezilya ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kolombiya’nın bu ülkeye yaptığı ihracatın 2017’de bir önceki yıla oranla yüzde 37’lik artışla 1 milyar 363 milyon dolara ulaştığı hatırlatıldı.

Ziyarette iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi ve tarım alanındaki küçük işletmelerin faydalanması için anlaşmalar imzalandığı aktarılan açıklamada, Devlet Başkanı Santos’un şu ifadelerine yer verildi:

"Brezilya, Kolombiya’nın ihracat yaptığı ülkeler arasında 8’inci sırada, ithalatta ise 4’üncü sırada yer alıyor. Bu ziyaret ile aile çiftlikleri, küçük işletmeler ve bu yöndeki ticaretin dijital olarak sertifikalandırılması gibi üç önemli konuda iki ülkenin iş birliği sağlamlaştırılmış oldu."

Devlet Başkanlığının açıklamasında ayrıca Santos’un, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya, ülkesine yapılacak insani yardıma müsaade etmesi çağrısını yinelediği aktarıldı.

Açıklamada Santos’un, Kolombiya ve Brezilya olarak Venezuela’daki demokrasinin onarılması için birlikte çalışanlarını söylediği belirtildi.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer’in de Venezuela konusunu ele aldığı duyurulan açıklamada, ev sahibi Devlet Başkanı Temer’in, “Venezuela için istediğimiz şey; siyasi sükunet, demokrasinin seçimlerde uygulanması ve Venezuela rejiminin, muhaliflere baskıcı davranmaması.” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Santos'un Brezilya ziyareti

- Kolombiya ile Brezilya arasında ticaretin geliştirilmesi ve tarım alanındaki küçük işletmelerin faydalanması için anlaşmalar imzalandı - Santos, ziyarette yaptığı açıklamada Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya, ülkesine yapılacak insani yardıma müsaade e

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Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Brezilya'da

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Brezilya'da
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Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Brezilya'da

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Brezilya'da
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Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Brezilya'da

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Brezilya'da
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Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Brezilya'da

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Brezilya'da
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Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Brezilya'da

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Brezilya'da
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Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Brezilya'da

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Brezilya'da
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Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Brezilya'da

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Brezilya'da
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Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Brezilya'da

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Brezilya'da
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