Kolombiya, devlet başkanını ikinci turda belirleyecek

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da ilk turu gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimleri, adaylardan yüzde 50'yi geçen olmayınca 17 Haziran'daki ikinci tura kaldı.

Ülkede oy sayımı ve seçimin bütün lojistik gerekliliklerinden sorumlu devlet organı Registraduria'nın açıkladığı verilere göre adaylardan sağcı Ivan Duque, oyların yüzde 39,13'ünü alarak birinci, solcu Gustavo Petro ise yüzde 25,09'unu alarak ikinci oldu.

Duque'nin 7 milyon 554 bin, Petro'nun 4 milyon 844 bin seçmenin oyunu aldığı birinci turda, diğer adaylardan 4 milyon 584 bin oy alan Sergio Fajardo yüzde 23,74'le üçüncü, 1 milyon 400 bin oy alan German Vargas Lleras ise dördüncü olarak ikinci tur şanslarını kaybettiler.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri ile yapılan barış görüşmelerinin başmüzakerecisi olan ve anlaşmadaki katkılarından ötürü "Barışın Mimarı" olarak tanınan Humberto de la Calle ise aldığı 398 bin oyla yüzde 2,09'da kaldı.

- De la Calle'den seçmenlerine teşekkür

Liberal Partinin adayı De la Calle, sonuçların açıklanmasının ardından seçmenleriyle bir araya geldiği partisinin kampanya merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.