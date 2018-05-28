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Kolombiya, devlet başkanını ikinci turda belirleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 03:26 | Son Güncelleme

Oyların yüzde 39,13'ünü sağcıların adayı Duque, yüzde 25,09'unu solcu aday Petro aldı - Duque ve Petro 17 Haziran'da gerçekleştirilecek ikinci turda yarışacak

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da ilk turu gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimleri, adaylardan yüzde 50'yi geçen olmayınca 17 Haziran'daki ikinci tura kaldı.

Ülkede oy sayımı ve seçimin bütün lojistik gerekliliklerinden sorumlu devlet organı Registraduria'nın açıkladığı verilere göre adaylardan sağcı Ivan Duque, oyların yüzde 39,13'ünü alarak birinci, solcu Gustavo Petro ise yüzde 25,09'unu alarak ikinci oldu.

Duque'nin 7 milyon 554 bin, Petro'nun 4 milyon 844 bin seçmenin oyunu aldığı birinci turda, diğer adaylardan 4 milyon 584 bin oy alan Sergio Fajardo yüzde 23,74'le üçüncü, 1 milyon 400 bin oy alan German Vargas Lleras ise dördüncü olarak ikinci tur şanslarını kaybettiler.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri ile yapılan barış görüşmelerinin başmüzakerecisi olan ve anlaşmadaki katkılarından ötürü "Barışın Mimarı" olarak tanınan Humberto de la Calle ise aldığı 398 bin oyla yüzde 2,09'da kaldı.

- De la Calle'den seçmenlerine teşekkür

Liberal Partinin adayı De la Calle, sonuçların açıklanmasının ardından seçmenleriyle bir araya geldiği partisinin kampanya merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Ben sizlerin desteğini ve oylarını almış şanslı bir adamım." ifadesini kullanan De la Calle, seçmenlerine teşekkür etti.

Duque ve Petro'yu kutlayan De la Calle, ikinci turda yarışacak bu iki adaya Kolombiya için bir araya gelmelerini ve çalışmalarını tavsiye etti.

De la Calle, ilk turda 3'üncü olan ve şansını kaybeden Sergio Fajardo ile daha önce ittifak görüşmeleri yaptıklarını hatırlattı.

Humberto de la Calle, Fajardo'nun istekli olmadığı bu ittifakın gerçekleşmemesinden dolayı üzgün olduğunu belirtti.

- Sergio Fajardo

Medellin kentinde oy kullanan Sergio Fajardo da sonuçların açıklanmasının ardından Bogota'daki kampanya merkezine gelerek seçmenleriyle buluştu.

Seçim sonuçlarına ve kendi aldığı oylara atıfta bulunan Fajardo, Kolombiya'da yeni liderliklerin ortaya çıktığını söyledi.

Fajardo, diğer adayları kutlarken seçmenlerine de teşekkür etti.

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Bogota kolombiya Kolombiya'daki devlet başkanlığı seçimleri

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