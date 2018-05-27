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Kolombiya, devlet başkanını seçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 07:43 | Son Güncelleme

Yaklaşık 36 milyon 230 bin seçmen German Vargas Lleras, Gustavo Petro, Humberto de la Calle, Ivan Duque, Sergio Fajardo ve Jorge Antonio Sarmiento'nun yarıştığı devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu için sandığa gidiyor

BOGOTA (AA) - Kolombiyalılar, ülkelerini 2022 yılına kadar yönetecek devlet başkanının belirleneceği seçimlerin ilk turu için oy kullanacak.

German Vargas Lleras, Gustavo Petro, Humberto de la Calle, Ivan Duque, Sergio Fajardo ve Jorge Antonio Sarmiento'nun yarıştığı devlet başkanlığı seçimlerinde yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 16.00'da sona erecek.

Yaklaşık 36 milyon 230 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 11 binin üzerinde oy kullanma noktası oluşturulurken, seçim güvenliği için 115 bin güvenlik görevlisi çalışacak.

Hükümetin, halen barış görüşmelerini sürdürdüğü Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) da sınırlı süreli ve tek taraflı ateşkes ilan ettiği seçimlerde 100'e yakın uluslararası gözlemci görev alacak.

- Santos'tan sandığa davet

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, seçimler dolayısıyla yaptığı açıklamada, "herkes kendini oy kullanarak ifade etsin" sözleriyle vatandaşlarına sandığa gitme çağrısı yaptı.

Santos, ayrıca bu seçimlerin de tıpkı 11 Mart'ta düzenlenen genel seçimler gibi Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) şiddeti olmadan gerçekleştirileceğine dikkat çekti.

- İkinci tur 17 Haziran'da

İlk turda adaylardan birinin yüzde 50 oy oranını geçememesi durumunda en fazla oy alan iki isim, 17 Haziran'da düzenlecek ikinci turda yarışacak.

Yeni Devlet Başkanı, başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da 2022 yılına kadar sürdüreceği görevine 7 Ağustos'ta başlayacak.

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