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Kolombiya, ELN ile müzakerelerini başka ülkede sürdürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 07:10 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Holguin, Ekvador'un garantörlükten ve ev sahipliğinden çekilme kararı sonrası, müzakerelerin daha önce belirlenen başka bir ülkede sürdürüleceğini açıkladı

BOGOTA (AA) - Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile Ekvador'da yürütülen müzakerelerin başka bir ülkeye taşınacağını duyurdu.

Holguin, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun, ülkesinin bundan sonra Kolombiya ve ELN arasındaki müzakerelerin ev sahipliğini yapmayacağını duyurmasının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da hükümetin kararını açıklayan Holguin, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un, Moreno'nun kararını anlayışla karşıladığını aktardı.

Holguin, Moreno'nun, Ekvador'u sadece ev sahipliğinden değil garantörlükten de çekmesinin ardından, Kolombiya'nın ELN ile müzakerelere daha önce belirlenen alternatif bir ülkede devam edeceğini bildirdi.

Maria Angela Holguin'in alternatif ülkeden kastının, sürecin diğer garantör 5 ülkesi Brezilya, Şili, Küba, Venezuela ve Norveç'ten biri olduğu değerlendiriliyor.

Hükümetinin terörle mücadelede gardını düşürmediğini de vurgulayan Holguin, sınır bölgesindeki askeri hareketliliği hatırlatarak Ekvador'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ekvador Dışişleri Bakanlığı da ev sahipliği ve garantörlükten çekilme kararını yazılı açıklama ile resmen duyurdu.

Açıklamada, bu kararı almalarına neden olan şartların "kardeş ülke Kolombiya" tarafından anlaşıldığı belirtildi.

Devlet Başkanı Lenin Moreno, Kolombiya'daki televizyon kanallarından birine verdiği mülakatta, bu yönde bir karar aldığını duyurmuştu.

Ekvador'da son dönemde Kolombiya ile sınır hattındaki silahlı grupların neden olduğu ciddi güvenlik olayları yaşanıyor.

Bölgedeki bombalı saldırıların ardından, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını tanımayan unsurları ikisi gazeteci 3 kişiyi kaçırmış daha sonra infaz etmişti.

Gazetecilerin kaçırılma emrini veren "Guacho" kod adlı kişiye bağlı grup aynı bölgede birkaç gün önce de bir çifti kaçırmıştı.

Bu olayların Ekvador halkında oluşturduğu öfkenin, Moreno'nun müzakerelerden çekilme kararı almasına neden olduğu ifade ediliyor.

- ELN ile müzakereler

Hükümet ile ELN arasında 15 Mart'ta başlayan ve yeni bir ateşkes anlaşmasının ele alındığı müzakerelerin beşinci turunun 18 Mayıs'a kadar devam etmesi hedefleniyordu.

Görüşmeler, Brezilya, Şili, Küba, Ekvador, Norveç ve Venezuela'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yapılıyordu.

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