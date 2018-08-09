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Kolombiya Filistin devletini tanıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 03:41 | Son Güncelleme

Kolombiya Filistin devletini tanıdı

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Teysir Ceradat, Kolombiya'nın Filistin devletini tanıdığını açıkladı.

AA muhabirine konuşan Ceradat, eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un görev süresi dolmadan önce Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'ye verdiği mektupta "Filistin devletini tanıma kararını" açıkladığını söyledi.

Ceradat, Maliki'nin Santos'la bir araya geldiğini ve tanıma kararının kendisine bizzat tebliğ edildiğini aktardı.

Kolombiya'nın aldığı kararı öven Ceradat, bunun Filistin diplomasisinin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Teysir Ceradat, Maliki'nin ağustos ayı ortalarında Paraguay'a gerçekleştireceği ziyarette de bu ülkenin Filistin'i tanımasını umduklarını sözlerine ekledi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, 139 devlet Filistin'i resmen tanıyor.

Görevi sona eren eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un yerine gelen Ivan Duque dün yemin ederek işbaşı yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin kolombiya

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