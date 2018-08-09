Kolombiya Filistin'i resmen tanıdı

BOGOTA (AA) - Kolombiya, bağımsız Filistin devletinin tanıyan ülkeler arasına katıldı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı tarafından Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki'ye hitaben gönderilen mektupta "Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos hükümeti adına, Filistin'i özgür, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıma kararı alındığını bildiririm." ifadesine yer verildi.

Kolombiya'nın İsrail-Filistin meselesine uzak kalmadığı, Filistin halkının yaşadığı acıları ve zorlukları bildiği, Birleşmiş Milletler'de Filistin sorununa ilişkin alınan kararları hep desteklediği belirtildi.

Metinde, "Her iki devletin ve halkın barışçıl bir şekilde birlikte yaşamasını sağlayan adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmak ve çatışmayı bitirmek için en iyi yöntemin doğrudan diyalog olduğunu düşünüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kolombiya hükümeti, Filistin'i devlet olarak tanıma kararını yeni Devlet Başkanı Ivan Duque'nin 7 Ağustos'ta yemin ederek görevine resmen başlamadan önce aldığını da duyurdu.

Kolombiya, Latin Amerika ülkeleri arasında Filistin devletini tanımayan tek ülkeydi. Ülke, Washington yönetimiyle yakın bağları nedeniyle bu konuda ABD'nin izlediği çizgiyi benimsemişti.

Kolombiya'nın tanıma kararıyla birlikte 15 Kasım 1988'de bağımsızlığını ilan eden Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısı 138'e yükseldi.

