Kolombiya hükümeti, ELN ile görüşmelere yeniden başlıyor

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, hükümetin, silahlı isyancı sol grup Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile görüşmelere yeniden başlayacağını bildirdi.
Santos, başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da, Başmüzakereci Gustavo Bell ve Yüksek Barış Komisyonu'ndan Rodrigo Rivera ile yaptığı toplantının ardından görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Santos, taraflar arasındaki ateşkesin bittiği 9 Ocak tarihinden bu yana birçok kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti.
ELN'nin son olarak ülkedeki seçimler dolayısıyla 9-13 Mart tarihlerinde ilan edilen ateşkese sadık kaldığını söyleyen Juan Manuel Santos, Başmüzakereci Bell'e, Ekvador'a dönmesi ve görüşmeleri yeniden başlatması talimatını verdiğini bildirdi.
Savaşmanın kolay olduğunu, herkesin savaşma ve bombaların gürleyen sesini kelimelere dökme arzusunda olduğunu bildiğini dile getiren Santos, "Fakat barışı aramak sabırlı olmayı, rüzgara karşı ilerlemeyi gerektirir." dedi.
Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasını hatırlatan Santos, bu anlaşmadan tüm ülkenin fayda gördüğünü söyledi.
Ülkeyi yönetiyor olmasının yanı sıra her şeyden önce bir insan olarak barış için elinden geleni yapacağını belirten Santos, şunları kaydetti:
"Ateşkes bittiğinden bu yana oldukça fazla insan öldü, yaralandı, çatışmaya kurban edildi. Bundan vazgeçmemiz gerekiyor ve bu durum sadece konuşarak durdurulabilir. Bunun alternatifi birbirimizi öldürmeye devam etmek, çatışmaktır. Ben ülkenin böyle bir sona gitmeye mecbur olmadığına inanıyorum. Bu yüzden hayatı, hayat kurtarmayı ve Kolombiya için tam bir barışı düşünerek ELN ile görüşmeleri yeniden başlatmaya karar verdim."
Ateşkesin sona ermesi ve çatışmaların yeniden başlamasıyla duran görüşmelerin, Santos'un bu kararıyla Ekvador'un başkenti Quito'da kısa süre içinde yeniden başlaması bekleniyor.
Hükümet ve ELN arasında 102 gün süren ateşkes, ocak ayında görüşmelerin beşinci turunun başlamasından bir gün önce sona ermiş ve örgüt ülkenin birçok noktasında saldırılar düzenlemişti. Aradan geçen süreçte görüşmeleri yeniden başlatma girişimleri olmuş fakat taraflar masaya oturamamıştı.
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