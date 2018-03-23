Kolombiya hükümeti ile ELN görüşmelerinde beşinci tur

BOGOTA (AA) - Kolombiya hükümeti ile Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) müzakere heyetleri yeni bir ateşkes sürecini tartışmaya başlayacak.
Hükümetin başmüzakerecisi Gustavo Bell, 15 Mart'ta görüşmelerin beşinci turu için yeniden bir araya gelen müzakere heyetlerinin, 2 Nisan'dan itibaren yeni bir ateşkesi değerlendirmeye başlayacaklarını açıkladı.
Bell, bu toplantılarda Birleşmiş Milletler ve ülkedeki dini otoritelerden Kolombiya Episkopal Konferansı delegelerinin de bulunacağı bilgisini paylaştı.
Başmüzakereci Bell, hükümet ile ELN arasında daha önce 102 gün süren ateşkes sürecinde çalışan doğrulama mekanizmasının tecrübelerinden de yararlanarak en kısa sürede yeni bir anlaşma zemini arama umudunda olduklarını belirtti.
Bu arada, barış görüşmelerinin garantör ülkeleri Brezilya, Şili, Küba, Ekvador, Norveç ve Venezuela yayımladıkları bildiri ile tarafları müzakereleri yeniden başlatmalarından dolayı kutladı.
Kolombiya hükümeti ile yaklaşık bin 500 militanı olduğu değerlendirilen ELN arasındaki beşinci tur barış görüşmeleri 18 Mayıs'a kadar sürecek.
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