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Kolombiya hükümeti ile ELN görüşmelerinde beşinci tur

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 06:59 | Son Güncelleme

Hükümetin başmüzakerecisi Bell, 2 Nisan'dan itibaren görüşmelerde yeni bir ateşkes sürecinin tartışılmaya başlanacağını açıkladı

BOGOTA (AA) - Kolombiya hükümeti ile Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) müzakere heyetleri yeni bir ateşkes sürecini tartışmaya başlayacak.

Hükümetin başmüzakerecisi Gustavo Bell, 15 Mart'ta görüşmelerin beşinci turu için yeniden bir araya gelen müzakere heyetlerinin, 2 Nisan'dan itibaren yeni bir ateşkesi değerlendirmeye başlayacaklarını açıkladı.

Bell, bu toplantılarda Birleşmiş Milletler ve ülkedeki dini otoritelerden Kolombiya Episkopal Konferansı delegelerinin de bulunacağı bilgisini paylaştı.

Başmüzakereci Bell, hükümet ile ELN arasında daha önce 102 gün süren ateşkes sürecinde çalışan doğrulama mekanizmasının tecrübelerinden de yararlanarak en kısa sürede yeni bir anlaşma zemini arama umudunda olduklarını belirtti.

Bu arada, barış görüşmelerinin garantör ülkeleri Brezilya, Şili, Küba, Ekvador, Norveç ve Venezuela yayımladıkları bildiri ile tarafları müzakereleri yeniden başlatmalarından dolayı kutladı.

Kolombiya hükümeti ile yaklaşık bin 500 militanı olduğu değerlendirilen ELN arasındaki beşinci tur barış görüşmeleri 18 Mayıs'a kadar sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
kolombiya Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN)

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