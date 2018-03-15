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Kolombiya hükümeti ve ELN yeniden barış masasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 22:13 | Son Güncelleme

Müzakere heyetleri Ekvador'un başkenti Quito'da başmüzakereciler Bell ve Beltran liderliğinde görüşmelerin 5. turu için yeniden bir araya geldi

BOGOTA (AA) - Kolombiya hükümeti ve silahlı isyancı sol grup Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki barış görüşmelerinin 5. turu başladı.

Kolombiya ve ELN arasındaki ateşkesin sona erdiği 9 Ocak’tan sonra çatışmalar ve bombalı saldırıların tekrar başlamasıyla dağılan barış masası, Ekvador’un başkenti Quito’da kaldığı yerden yeniden kuruldu.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’un birkaç gün önce görüşmelerin 5. turunun başlaması yönünde karar aldığını açıklamasının ardından, Quito’ya hareket eden hükümetin müzakere heyeti buradaki ELN müzakerecileri ile buluştu.

ELN’nin başmüzakerecisi ve üst düzey isimlerinden Pablo Beltran, 5. turun açılışında yaptığı konuşmada, geçmişteki barış müzakerelerine ve Kolombiya’da yaklaşan başkanlık seçimlerine dikkati çekti.

Yeni gelen hükümetlerin, önceki hükümetlerin yürüttüğü barış görüşmelerini bitirdiklerini anımsatan Beltran, Kolombiya’da birkaç ay sonra göreve başlayacak yeni hükümetin müzakereleri devam ettirmesini temenni etti.

Beltran ayrıca, Kolombiya’daki toplumun tüm taraflarına, barış sürecine katılma ve destek verme çağrısı yaptı.

Hükümetin başmüzakerecisi Gustavo Bell ise tarihi bir fırsat yakaladıklarını ve ülkesindeki birçok neslin acısını çektiği çatışmayı bitirmek istediklerini vurguladı.

Barış görüşmelerinin daha önceki turlarında elde edilen en büyük başarının, 102 günlük çift taraflı ateşkes olduğunun altını çizen Bell, yeni görüşmelerde de “ajandadaki noktaların gerçekleştirilebileceği ve daha sağlam yapıda bir çift taraflı ateşkes hedeflediklerini" dile getirdi.

Bell, muhatabı Beltran'ın yanı sıra garantör ve gözlemci ülkeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ve Brezilya'ya teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
kolombiya Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN)

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