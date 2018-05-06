Kolombiya ile ELN görüşmeleri Küba’da yapılacak

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile görüşmelerin Küba’nın başkenti Havana’da devam edeceğini duyurdu.

Santos, Turbaco kentinde hükümet ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) temsilcilerinin bir araya geldiği toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Juan Manuel Santos, hükümetin gelecek hafta Küba’da ELN ile barış görüşmelerine görüşmelerine yeniden başlayacağını kaydetti.

Kolombiya hükümeti ve ELN arasında Ekvador’da yürütülen barış görüşmeleri Devlet Başkanı Lenin Moreno’nun talimatıyla durdurulmuş, bu ülke barış görüşmelerinin garantörlüğünden de çekilmişti.

- FARC’la yapılan toplantı

Bu arada Devlet Başkanlığı, FARC’la yapılan ve İspanya'nın eski Başbakanı Felipe Gonzales ile Uruguay'ın eski Devlet Başkanı Jose Mujica’nın da katıldığı toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, toplantıda, barış anlaşmasındaki ilerlemelerin ele alındığı ve bu sürecin devam ettiği vurgulandı.

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