HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kolombiya OECD'ye katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 13:27 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Santos, ülkesinin 7 yıllık bir süreç sonunda OECD'ye üye olduğunu duyurdu

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) üye olarak kabul edildiklerini, ayrıca NATO'yla ortaklık ilişkilerinin de gelecek hafta resmileşeceğini açıkladı.

Başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da düzenlediği basın toplantısında, Santos, ülkesinin OECD'ye üyeliğinin kabul edildiğini duyurdu.

Santos, üyelik için son 7 yılda eğitim, sağlık, istihdam, rekabet, politika, ekonomi, çevre ve yargı konularında 23 farklı komisyonda OECD ile çalışmalar yürütüldüğü bilgisini paylaşarak, "Hiç kolay olmadı ama çekilen zahmete değdi." dedi.

OECD'nin, "büyük prestije sahip uluslararası bir organizasyon" olduğunu söyleyen Santos, örgütün, dünyada birçok alanda en iyi uygulamalara sahip ülkeleri birleştirdiğine ifade etti.

Santos, üyelik sayesinde, ülkede fakirliğin azalacağı, daha fazla yatırım çekileceği, kalkınmanın garantileneceği ve çevrenin korunacağını söyledi.

Kolombiya'nın artık "büyük liglerde" olduğunu söyleyen Santos, ülkesinin NATO’nun küresel ortaklık programına dahil olmasının da gelecek hafta resmileşeceğini duyurdu.

Ülkesinin, başka ülkelerin desteğine ihtiyaç duyan ve büyük bölümü küresel olan sorunlarla karşılaştığını belirten Santos, "Bu yüzden, gelecek hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de Kolombiya'nın NATO'ya girişini resmileştireceğiz." diye konuştu.

Santos, Kolombiya’nın daha iyi bir imaja sahip olacağını ve uluslararası alanda daha fazla etkinlik sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kolombiya, NATO'nun Latin Amerika'daki tek ortağı olacak.

PARTNEREmre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...Emre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...
Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktıMuharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı
İskenderun'da bölgesel yağmur şaşırttıİskenderun'da bölgesel yağmur şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) kolombiya kolombiya devlet başkanı juan manuel santos NATO

En Çok Okunan Haberler

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!

Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

İlginizi Çekebilir

Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı! Çatışma çıktı

Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı! Çatışma çıktı

Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.