Kolombiya OECD'ye katıldı

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) üye olarak kabul edildiklerini, ayrıca NATO'yla ortaklık ilişkilerinin de gelecek hafta resmileşeceğini açıkladı.

Başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da düzenlediği basın toplantısında, Santos, ülkesinin OECD'ye üyeliğinin kabul edildiğini duyurdu.

Santos, üyelik için son 7 yılda eğitim, sağlık, istihdam, rekabet, politika, ekonomi, çevre ve yargı konularında 23 farklı komisyonda OECD ile çalışmalar yürütüldüğü bilgisini paylaşarak, "Hiç kolay olmadı ama çekilen zahmete değdi." dedi.

OECD'nin, "büyük prestije sahip uluslararası bir organizasyon" olduğunu söyleyen Santos, örgütün, dünyada birçok alanda en iyi uygulamalara sahip ülkeleri birleştirdiğine ifade etti.

Santos, üyelik sayesinde, ülkede fakirliğin azalacağı, daha fazla yatırım çekileceği, kalkınmanın garantileneceği ve çevrenin korunacağını söyledi.

Kolombiya'nın artık "büyük liglerde" olduğunu söyleyen Santos, ülkesinin NATO’nun küresel ortaklık programına dahil olmasının da gelecek hafta resmileşeceğini duyurdu.