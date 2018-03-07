Kolombiya ordusu ELN hedeflerini bombaladı: 10 ölü

Örgüt şubat ayının son günlerinde Venezuela sınırındaki Tibu ve Salazar de Palmas kenti arasındaki kırsal bölgede saldırı düzenlemiş ve 5 askeri öldürmüştü.

Kolombiya Hava Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği bu operasyon, taraflar arasındaki ateşkesin sona erdiği 9 Ocak'tan bu yapılan ilk büyük operasyon olma niteliği taşıyor.

Hükümet, ateşkesin bitiminin ardından barış müzakerelerinin beşinci turunun başlaması için girişimlerde bulunmuş fakat ELN'nin ocak ayının son günlerinde ülkenin kuzeyindeki Barranquilla kentinde bir polis merkezini hedef alan ve 5 güvenlik görevlisinin öldüğü saldırıdan sonra ipler tamamen kopmuştu.

Quito'da dört turu tamamlanan ve çift taraflı ateşkes ile sonuçlanan önceki görüşmeler, Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yürütülmüştü.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.