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Kolombiya ordusu ELN hedeflerini bombaladı: 10 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 06:26 | Son Güncelleme

Hava Kuvvetlerinin, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Caceres kenti kırsalında ELN'ye yönelik hava operasyonunda 10 militan öldürüldü, 3 militan sağ ele geçirildi

BOGOTA (AA) - Kolombiya Hava Kuvvetlerinin, Ulusal Kurtuluş Ordusuna (ELN) yönelik operasyonunda 10 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Caceres kenti kırsalında ELN hedeflerini vurduğu belirtildi.

Hedef alınan grubun, Cordoba kentinde elektrik hatlarına saldırı düzenleyenler olduğu kaydedilen açıklamada, operasyonda 10 militanın öldüğü, 3 militanın sağ ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya Hava Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği bu operasyon, taraflar arasındaki ateşkesin sona erdiği 9 Ocak'tan bu yapılan ilk büyük operasyon olma niteliği taşıyor.

Örgüt şubat ayının son günlerinde Venezuela sınırındaki Tibu ve Salazar de Palmas kenti arasındaki kırsal bölgede saldırı düzenlemiş ve 5 askeri öldürmüştü.

Yalnızca askerleri hedef almayan örgüt, aynı zamanda eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri mensuplarının oluşturduğu Toplumun Alternatif Devrimci Gücü partisi üyelerine de saldırılar gerçekleştirmişti.

Hükümet, ateşkesin bitiminin ardından barış müzakerelerinin beşinci turunun başlaması için girişimlerde bulunmuş fakat ELN'nin ocak ayının son günlerinde ülkenin kuzeyindeki Barranquilla kentinde bir polis merkezini hedef alan ve 5 güvenlik görevlisinin öldüğü saldırıdan sonra ipler tamamen kopmuştu.

Quito'da dört turu tamamlanan ve çift taraflı ateşkes ile sonuçlanan önceki görüşmeler, Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yürütülmüştü.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kolombiya Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN)

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