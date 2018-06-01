"Kolombiya-Türkiye ilişkileri daha da gelişecek"

BOGOTA (AA) - LOKMAN İLHAN - Kolombiya Ticaret, Endüstri ve Turizm Bakanı Maria Lorena Gutierrez, bugün başlayacak Türkiye ziyaretinin amacının ikili ilişkileri geliştirmek olduğunu söyledi. Bakan Gutierrez, Türkiye'de yapacağı temasları, iki ülke arasında ilerleyen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) görüşmeleri, karşılıklı gelişen ilişkiler ve Kolombiya'da yatırım yapılabilecek alanlar konularında AA'ya değerlendirmelerde bulundu. - OECD üyelik sürecinde Türkiye'nin desteği Türkiye ile Kolombiya'nın tüm diplomatik kanallarda iyi bir iletişime sahip olduğunu vurgulayan Gutierrez, iki ülke arasında son yıllarda giderek artan ilişkilere Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un büyük önem verdiğini ifade etti. Yaklaşık 7 yıllık bir sürecin ardından geçen hafta OECD'ye katılan ülkesinin bu süreçte Türkiye'den büyük destek gördüğünün altını çizen Gutierrez, şunları söyledi: "Türkiye bizim OECD'ye üyeliğimize önemli destek verdi. Bu vesile ile Türkiye'ye özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Komisyonların yaptığı iç görüşmelerde büyük desteği oldu. Dolayısıyla bütün bu sürecin ardından OECD’ye üye iki ülke olarak ilişkilerimizin şüphesiz daha da gelişeceği bir gerçek."

- Bakanın, yoğun Türkiye programı İki ülke arasında 2011'de başlayan STA görüşmelerine de değinen Gutierrez, Türkiye'nin ihracat ve ithalat alanında ülkesi için çok önemli olduğuna dikkati çekti. Gutierrez, ziyaretinde Türkiye ve Kolombiya arasında STA öncesinde bir mutabakat sağlamayı hedeflediğini belirterek iki ülkenin yatırımcıları arasında bir güven sağlayarak görüşmelerde ilerleme kaydetmek istediklerini aktardı. Ülkesinde, rekabet gücü düşük bazı sektörlerin bu anlaşmadan çekindiklerini dile getiren Kolombiyalı Bakan, bu yöndeki her anlaşmada böyle korkuların ortaya çıkabileceğini belirtti. STA sürecinde Türkiye'nin Kolombiya'ya sunduğu listeye karşılık kendilerinin de bir liste sunduklarını ve bu listenin Türk tarafınca incelendiğini aktaran Gutierrez, "Bu süreç yarıda bırakılmayacak fakat bizi birbirimize yakınlaştıracak bir mutabakata ulaşmamız çok önemli." dedi.

\ - Türkiye, havaalanı inşasındaki liderlerden biri Kolombiyalı Bakan, ülkesinde çatışma sonrası dönemde ortaya çıkan fırsatlara da dikkati çekerek ekonomik kalkınma hedeflediklerini, 300'e yakın yerleşim birimi ve bölgede yabancı yatırımcılar için vergi indirimi getirdiklerini açıkladı.

Türkiye ziyaretinde gelişme kaydetmek istediği 3 ana konu olduğunu söyleyen Gutierrez, bunları havalimanı inşaatı, yol projeleri ve inovasyon alanında yatırımlar olarak sıraladı. Gutierrez, "Türkiye, dünyada havalimanı inşasındaki lider ülkelerden biri. Kolombiya’da biz 50'den fazla havalimanını yeniledik. Dolayısıyla bunun, Türkiye'ye yatırım yapabileceği bir alan olduğunu göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı. "Kolombiya'da 4 ve 3 şeritli yolların inşasının yanı sıra duble yol yapımında da birçok büyük proje var." diyen Gutierrez, ayrıca sadece çatışmadan etkilenen bölgeler değil, diğer taraflarda da inovasyon alanında yatırım yapılabilecek firma ve endüstri dallarıyla ilgilendiklerini dile getirdi. - Turizm altyapısı yatırımcı bekliyor Kolombiya'nın 1 milyondan daha az olan turist sayısını 6 milyonunun üzerine çıkardığını kaydeden Gutierrez, ülkesinin bu alanda eksiklikleri bulunduğunu ve yatırıma açık olduklarını dile getirdi. Turizmdeki kiralamalarda yüzde 35 oranında uyguladıkları verginin, yatırım yapılması durumunda 20 yıl boyunca yüzde 9’a düşürüldüğünün altını çizen Gutierrez, "İki ülke arasında turistlerin gidip gelmesinden çok turizm alanında yabancı yatırımcı istiyoruz." diye konuştu.

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- Kolombiya, THY’nin uçuşlarının artmasını istiyor Türkiye'deki temasları kapsamında Türk Hava Yolları (THY) ile de bir görüşme gerçekleştireceğine işaret eden Gutierrez, THY'nin Kolombiya operasyonunun çok başarılı olduğunu söyledi. "(THY'nin) Her gün İstanbul’dan Bogota’ya uçuş düzenlemesini istiyoruz." diyen Gutierrez, Kolombiya pazarının büyük bir potansiyele sahip olduğunu, uçuşlardaki doluluk oranının da bunun bir göstergesi olduğunu vurguladı Gutierrez, Türkiye'deki temasları kapsamında sinemadaki yapımcı şirketlerle de görüşeceklerini ve ülkesinde yabancı yapımcılar için oluşturulan Film Fonu hakkında kendilerini bilgilendireceğini ifade etti. - İlişkilerin son 8 yılı Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği 2011'de faaliyete girmiş, aynı yıl Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos Türkiye'yi ziyaret etmiş ve ülkesinin Ankara Büyükelçiliğini açmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2015'te Kolombiya'ya resmi ziyarette bulunan ilk Türk Cumhurbaşkanı olmuştu. Aynı yıl Türkiye'nin Bogota'daki Askeri Ateşeliği de faaliyete geçmişti.