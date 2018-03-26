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Kolombiya ve Ekvador sınır güvenliği için birlikte çalışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 06:09 | Son Güncelleme

İki ülkenin savunma ve içişleri bakan yardımcılarının Ekvador'da gerçekleştirdiği toplantıdan, sınırdaki güvenliğin artırılması amacıyla istihbarat ve organize suç örgütleriyle mücadele alanlarında ortak çalışma kararı çıktı

BOGOTA (AA) - Kolombiya ve Ekvador’un, sınırdaki güvenlik önlemlerinin artırılması ve suçla mücadelede gibi konularda ortak çalışma kararı aldığı bildirildi.

Kolombiya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekvador’un Tulcan kentinde düzenlenen toplantıda iki ülke arasındaki istihbarat çalışmalarının güçlendirilmesi, güvenlik güçlerinin ortak hareket edeceği konuların belirlenmesi, organize suç örgütleriyle mücadele ve insan hakları gibi konularda birlikte hareket etme kararı alındı.

Toplantıya, Kolombiya Savunma Bakan Yardımcısı Anibal Fernandez de Soto, Ekvador Savunma Bakan Yardımcısı Felipe Verga de la Cuesta, Ekvador İçişleri Bakan Yardımcısı Andres de la Vega ile iki ülkenin savunma yetkilileri katıldı.

Ekvador'un, Kolombiya sınırına yakın kırsal bölgesinde 21 Mart'ta düzenlenen bombalı saldırıda 3 asker ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, saldırı karşısında ortak açıklama yaparak olayı kınamış, sınırdaki güvenliği sağlamak ve silahlı gruplarla mücadele etmek için ortak hareket edileceğini duyurmuştu.

Aynı bölgede 27 Ocak'ta da bir polis merkezine bombalı araçla saldırı düzenlenmiş ve 28 kişi yaralanmıştı.

Kolombiya'nın Ekvador'la sınırını oluşturan güney bölgesinde koka yetiştiriciliği ve kokain ticaretini kontrol eden birçok silahlı grup bulunuyor.

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ekvador kolombiya

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