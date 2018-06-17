HABER

Kolombiya, yeni devlet başkanını seçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 01:50 | Son Güncelleme

27 Mayıs'taki ilk turda yüzde 39,14'le birinci olan sağcı aday Duque ve yüzde 25,08'le ikinci olan solcu aday Petro ikinci turda yarışacak

BOGOTA (AA) - Kolombiyalılar, ülkelerini 2022 yılına kadar yönetecek devlet başkanının belirleneceği seçimlerin ikinci turu için oy kullanacak.

İlk turu 27 Mayıs’ta gerçekleştirilen ve sağcı Ivan Duque ile solcu Gustavo Petro’nun diğer adayları geride bıraktığı seçimlerin ikinci ve son turu için yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi 16.00’da sona erecek.

Yaklaşık 36 milyon 230 bin seçmenin bulunduğu Kolombiya’da, 11 binin üzerinde oy kullanma noktası oluşturulurken, 115 binin üzerinde emniyet mensubu seçim güvenliğini sağlamak için görev yapacak.

Duque’nin yüzde 39,14’le birinci, Petro’nun yüzde 25,08’le ikinci olduğu seçimlerin ilk turunda, Sergio Fajardo yüzde 23,73, German Vargas Lleras yüzde 7,28 ve Humberto de la Calle yüzde 2,06 oranında oy almış ve ikinci tura kalamamıştı.

Liberallerin adayı De la Calle ve merkezin adayı Fajardo ikinci turda boş oy kullanacaklarını açıklamış, sağın diğer adayı ve eski Devlet Başkan Yardımcısı Lleras ise ilk turun galibi Duque ile ittifaka gitmişti.
\

- Sağcı Duque ve Solcu Petro yarışıyor

Devlet başkan yardımcılığı adaylığına Martha Lucia Ramirez’i gösteren Ivan Duque, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasına en sert tepkiyi veren muhalefetteki Demokratik Merkez’in lideri ve eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez’in adayı olarak tanınıyor.

Angela Maria Robledo ile yarışa giren Gustavo Petro ise 2012'den 2015'e kadar başkent Bogota’nın belediye başkanlığını yürüttü.

70’lerin sonundan 80’lerin ortasına kadar sol isyancı gruplarından M-19’a üye bir militan olan Petro, örgütünün barış anlaşmasıyla silah bırakmasının ardından politikaya girdi. 2006'daki seçimde senatör olan Petro, 2010'daki devlet başkanlığı seçimlerinde de aday olmuştu.

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
4 yaşındaki çocuk selde kayboldu/Ek fotoğraf4 yaşındaki çocuk selde kayboldu/Ek fotoğraf
Sahte belgeyle iftira atan İzzet Aşkar gözaltına alındı!Sahte belgeyle iftira atan İzzet Aşkar gözaltına alındı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kolombiya

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV canlı yayınında açıkladı: Yok edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV canlı yayınında açıkladı: Yok edeceğiz

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

İlginizi Çekebilir

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

Evinin bahçesini yabancı gazetecilere açtı! Erdoğan'nın HDP videosuna İnce'den sert tepki

Evinin bahçesini yabancı gazetecilere açtı! Erdoğan'nın HDP videosuna İnce'den sert tepki

Suruç'taki olayda flaş gelişme! Çarpıcı detay

Suruç'taki olayda flaş gelişme! Çarpıcı detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da trafik kazası: İYİ Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Hasan Oğul da yaralandı

Şanlıurfa'da trafik kazası: İYİ Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Hasan Oğul da yaralandı

Sahte belgeyle iftira atan İzzet Aşkar gözaltına alındı!

Sahte belgeyle iftira atan İzzet Aşkar gözaltına alındı!

Başbakan Binali Yıldırım katıldığı programda 'Haydar Haydar' türküsünü söyledi

Başbakan Binali Yıldırım katıldığı programda 'Haydar Haydar' türküsünü söyledi

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.