Kolombiya yeni devlet başkanını seçiyor

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da seçmenler, devlet başkanı seçiminin ikinci turu için oy kullanmaya başladı.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, oyunu başkent Bogota’daki Kolombiya Kongresi'nde kurulan 1 numaralı sandıkta, eşi Maria Clemencia Rodriguez de Santos ile kullandı.

Santos, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kolombiyalıların seçimlere katılımının ülke demokrasisinin dinçliğinin bir göstergesi olacağına dikkati çekti.

"Özgürce ve farkında olarak, tercihlerinize göre oy kullanın." diyen Santos, yeni devlet başkanının belirleneceği seçimlerin, şiddet olmadan, barış ve farklılıklara saygı içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Kolombiya'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçlarına da atıfta bulunan Santos, Kolombiyalıları önce erkenden evlerinden çıkıp oy kullanmaya, ardından Dünya Kupası'nın tadını çıkarmaya davet etti.

Ülkede 27 Mayıs’ta ilk turu düzenlenen seçimlerde sağcı Ivan Duque yüzde 39,14’le birinci, solcu Gustavo Petro yüzde 25,08’le ikinci olarak bugün yapılan ikinci tura kalmıştı.

Yeni devlet başkanı, başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da 2022 yılına kadar sürdüreceği görevine 7 Ağustos'ta başlayacak.