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Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 05:28 | Son Güncelleme

Başkent Bogota'daki gösteriler olaysız sona erdi - Medellin kentinde polis ve göstericiler arasındaki çatışmanın ardından aralarında bir foto muhabirinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde düzenlenen eylemler Medellin kenti dışında olaysız geçti.

Başkent Bogota'daki yürüyüşe sivil toplum kuruluşları ve sendikaların yanı sıra ülkede yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri dolayısıyla adayların taraftarları katıldı.

Kent merkezindeki planetaryum önünde toplanan ve ülkedeki çalışma koşulları ile ücretlerin iyileştirilmesi taleplerinin yer aldığı pankartları taşıyan binlerce kişi, tarihi Bolivar Meydanı'na kadar yürüdü.

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) siyasi kolu olarak kurulan Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) taraftarları ise 9 Nisan'da tutuklanan üst düzey yöneticileri Jesus Santrich'in serbest bırakılması için slogan attı.

Bolivar Meydanı'ndaki gösteriler olaysız sona erdi.

Ulusal basındaki haberlere göre ise Medellin kentinde yer yer göstericiler ve polis arasında çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarda aralarında bir foto muhabirinin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

- Başkent Bogota'daki gösteriler olaysız sona erdi - Medellin kentinde polis ve göstericiler arasındaki çatışmanın ardından aralarında bir foto muhabirinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı

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Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kolombiya Medellin

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