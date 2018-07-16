Kolombiya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

BOGOTA (AA) - Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan etkinliğe Azerbaycan'ın Bogota Büyükelçisi Ramil Farzaliyev ile Filistin'in bu ülkedeki misyon temsilcisi Büyükelçi Rauf Al Malki katıldı.

Törende konuşma yapan Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk Çil, yaşanan kanlı darbe girişiminin arkasında Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) bulunduğunun sayısız delil ile hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya çıktığının altını çizdi.

Türkiye'nin başta Almanya ve ABD olmak üzere birçok ülkede FETÖ konusunda girişimlerde bulunduğu bilgisini paylaşan Çil, yurtdışında yaşayan Türklerin de çevrelerine bu örgütün tehlikelerini anlatmaları gerektiğini vurguladı.

Etkinlikte ayrıca Büyükelçiliğin Kolombiya'daki basın kuruluşları için hazırladığı İspanyolca metin okundu.

FETÖ'nün ilk başlarda, sadece Türkiye'de değil birçok ülkede "hayırsever" ve "eğitim" faaliyetleriyle öne çıkan bir kimliğin altında örgütlenmeye başladığına dikkat çekilen metinde örgütün devlete sızmak için kullandığı yöntemlere değinildi.