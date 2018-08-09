Kolombiya'da 3 asker kaçırıldı

BOGOTA (AA) - Kolombiya ordusu 3 askerin, hükümet ile barış görüşmelerini sürdüren silahlı isyancı grup Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) üyesi olduğu sanılan kişilerce kaçırıldığını duyurdu.

Kolombiya ordusu, ELN'nin yoğunlukta olduğu Arauca şehrinde mesaisi bitmiş, otobüse binmekte olan 3 askerin kaçırıldığını bildirdi.

Kaçırılan askerlerin sivil kıyafetli ve silahsız olduğu kaydedildi.

Yetkililer, isyancı grubun geçen hafta da Choco şehrinde 3 polis ve 1 askeri kaçırdığını açıklamıştı.

Kolombiya ve ELN arasındaki görüşmeler Küba'nın başkenti Havana'da yürütülüyor.

Hükümet ile ELN arasındaki barış müzakereleri, Küba'nın yanı sıra Brezilya, Şili, Norveç ve Venezuela'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yapılıyor.

