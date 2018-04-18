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Kolombiya’da 31. Bogota Uluslararası Kitap Fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 08:49 | Son Güncelleme

Fuarın bu yılki onur konuğu Arjantin oldu

BOGOTA (AA) - Latin Amerika’nın en büyük ve en önemli kitap fuarlarından biri olan Bogota Uluslararası Kitap Fuarı, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da açıldı.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Fuar ve Kongre Merkezi Corferias’ta bu yıl 31'incisi düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada “Herkese barışı en önemli kültürel standardımız yapma çağrısında bulunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Fuarın Kolombiyalıların savaşın üstesinden geldiğinin bir kanıtı olduğunu belirten Santos, etkinliğin 50 yıldan uzun süren çatışmaların ardından artık yenilenmiş ve normalleşmiş bir Kolombiya’da yapıldığına dikkati çekti.

Fuarın bu yılki onur konuğu Arjantin oldu.

Brezilya, Portekiz, Şili, Fransa, Hollanda ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 13 ülkenin katıldığı fuarda yaklaşık bin 500 kültürel etkinlik düzenlenecek.

Bogota Uluslararası Kitap Fuarı, 2 Mayıs’a kadar açık kalacak.

Açılışa birçok Kolombiyalı üst düzey yetkilinin yanı sıra Arjantin Kültür Bakanı Pablo Avelluto, Arjantin'in Bogota Büyükelçisi Marcelo Stubrin ve Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa katıldı.

Kolombiya’da 31. Bogota Uluslararası Kitap Fuarı açıldı

- Fuarın bu yılki onur konuğu Arjantin oldu

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Kolombiya Devlet Başkanı Santos

Kolombiya Devlet Başkanı Santos
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Kolombiya Devlet Başkanı Santos

Kolombiya Devlet Başkanı Santos
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Kolombiya Devlet Başkanı Santos

Kolombiya Devlet Başkanı Santos
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Kolombiya Devlet Başkanı Santos

Kolombiya Devlet Başkanı Santos
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Kolombiya Devlet Başkanı Santos

Kolombiya Devlet Başkanı Santos
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Kolombiya Devlet Başkanı Santos

Kolombiya Devlet Başkanı Santos
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Kolombiya Devlet Başkanı Santos

Kolombiya Devlet Başkanı Santos
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Kolombiya Devlet Başkanı Santos

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Kolombiya Devlet Başkanı Santos

Kolombiya Devlet Başkanı Santos
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Kolombiya Devlet Başkanı Santos

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Kolombiya Devlet Başkanı Santos

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Kolombiya Devlet Başkanı Santos

Kolombiya Devlet Başkanı Santos
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Bogota Uluslararası Kitap Fuarı kolombiya kolombiya devlet başkanı juan manuel santos

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