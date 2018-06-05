HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kolombiya'da askeri operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 09:14 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Ekvadorlu gazetecileri kaçırıp öldüren eski FARC militanlarından 6'sı öldürüldü

BOGOTA (AA) - Kolombiya ordusunun, Ekvador sınırında düzenlediği operasyonda 6 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Narino yönetim bölgesine bağlı Tumaco kenti kırsalında devam eden operasyonlarda güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktı.

Çatışma sırasında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen militanlarından 6’sı etkisiz hale getirildi.

Operasyonda militanlara ait 11 uzun namlulu silah, tabancalar ve örgüt dokümanı ele geçirildi.

Ekvadorlu “Guacho” kod adlı Walter Patricia Arizala Vernaza’nın yönetimindeki eski FARC militanları, mart sonunda Ekvadorlu ikisi gazeteci üç kişi kaçırmıştı. Rehineler, nisan ortasında öldürülmüştü. Bölgedeki güvenlik problemleri nedeniyle Ekvador, Kolombiya ve Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki müzakerelerin ev sahipliği ve garantörlüğünden çekilmişti.

Kolombiya ve ELN arasındaki görüşmeler Küba’nın başkenti Havana’da yürütülüyor.

PARTNER'Biraz zekanızı kullanın' Ceren başkomiseri asayişe çektiler!'Biraz zekanızı kullanın' Ceren başkomiseri asayişe çektiler!
Günlük burç yorumları: 5 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 5 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları
Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekvador farc kolombiya Walter Patricia Arizala Vernaza

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'de MHP krizi!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Survivor yarışmacıları korkuyla uyandı!

Survivor yarışmacıları korkuyla uyandı!

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Didem'in korkunç sonu!

Didem'in korkunç sonu!

Alaattin Çakıcı'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup: Beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum

Alaattin Çakıcı'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup: Beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum

Nevşehir'de Uzman Çavuş, kendisinden boşanmak isteyen eşini vurarak öldürdü

Nevşehir'de Uzman Çavuş, kendisinden boşanmak isteyen eşini vurarak öldürdü

Günlük burç yorumları: 5 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 5 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!

Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!

Yasak aşk yaşayan kocaya, eşi ve oğlundan büyük şok!

Yasak aşk yaşayan kocaya, eşi ve oğlundan büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.