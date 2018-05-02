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Kolombiya'da askerlere bombalı saldırı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 05:28 | Son Güncelleme

FARC muhaliflerinin etkin olduğu bölgelerden Guaviare kırsalındaki saldırıda iki asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen militanlarınca düzenlenen bombalı saldırıda iki askerin öldüğü, bir askerin yaralandığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, San Jose del Guaviare kenti kırsalında arazi araması yapan askerlere bombalı saldırı düzenlendi.

Bölgedeki FARC muhaliflerinin gerçekleştirdiği saldırıda iki deniz piyadesi yaşamını yitirdi, bir asker yaralandı.

Kentin bağlı olduğu Guaviare yönetim bölgesinde sık sık eski FARC militanlarınca saldırılar yapılıyor.

Barış anlaşmasından önce FARC'ın etkili olduğu bölgeler arasında yer alan Guaviare'de geçen yıl mayıs ayında bir Birleşmiş Millerler Uyuşturucu ve Suç Ofisi görevlisi kaçırılmış, yaklaşık iki ay sonra serbest bırakılmıştı.

Yine Guaviare'de geçen sene temmuz ayında düzenlenen bombalı saldırı ikisi asker 6 kişinin, aynı grubun bölge yakınında ocak ayında düzenlediği saldırı ise 6 polisin yaralanmasıyla sonuçlanmıştı.

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