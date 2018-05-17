Kolombiya'da baraj inşaatında göçük

BOGOTA (AA) - Kolombiya’da inşası devam eden Ituango Barajı'nın tahliye tünelinde meydana gelen göçükler ve ardından ortaya çıkan su baskını riski nedeniyle bölgede yaşayan 5 bin kişi tahliye edildi.

Ülke tarihindeki en büyük baraj ve hidroelektrik santral projesi Ituango Baraj inşaatındaki tek tahliye tünelinin göçük nedeniyle kapanmasının ardından ortaya çıkan soruna çözüm aranıyor.

Barajın bulunduğu Antioquia yönetim bölgesi kırsalında acil durum ilan edildi.

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD) Genel Müdürü Carlos Ivan Marquez, gazetecilere yaptığı açıklamada, önlem amacıyla bölgedeki en az 5 bin Kolombiyalının tahliye edildiğini ve bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Durumun normalleşmesinin zaman alacağını vurgulayan Marquez, tahliye edilenlerin geri dönmesinin şu an için mümkün görünmediğini ifade etti.

Meydana gelebilecek bir felaketten ötürü, bölgede çok sayıda asker, sivil savunma ve itfaiye ekibi hazır bekletilirken, bölgeden çıkarılanların sayısının artacağı değerlendiriliyor.