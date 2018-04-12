Kolombiya'da bombalı saldırı sonucu 8 polis öldü

BOGOTA (AA) - Kolombiya'daki suç örgütlerinden Clan del Golfo'nun düzenlediği bombalı saldırıda, devriye görevindeki 8 polis hayatını kaybetti.
Antioquia yönetim bölgesine bağlı San Pedro de Uraba kenti kırsalında, devriye görevi yürüten polis aracının geçişi sırasında yola tuzaklanan bomba infilak ettirildi.
Ülkedeki uyuşturucu trafiğini kontrol eden suç örgütlerinden Clan del Golfo'nun düzenlediği saldırıda 8 polis öldü. Konvoyda diğer araçta bulunan bir savcı ise patlamadan yara almadan kurtuldu.
Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, saldırıda Clan del Golfo'nun 3 üyesinin öldüğü bilgisini paylaşırken, bu kişilerin çatışma sonucu mu yoksa patlamada mı öldüğüne dair detay vermedi.
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, sosyal paylaşım hesabından yayımladığı mesajla saldırıyı kınadı, hayatını kaybeden polislerin ailelerine başsağlığı diledi.
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