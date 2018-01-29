Kolombiya’da bombalı saldırılar: 2 polis öldü

BOGOTA (AA) - Kolombiya'nın farklı bölgelerinde güvenlik güçlerini hedef alan bombalı saldırılarda 2 polis hayatını kaybederken, 5'si polis 7 kişi yaralandı.

Hafta sonuna Barranquilla kentinde güvenlik güçlerini hedef alan ve 5 polisin öldüğü bombalı saldırı haberi ile giren Kolombiya'da, Soledad ve Santa Rosa kentlerinde de polislere yönelik bombalı saldırılar düzenlendi.

Barranquilla'nın güneyindeki Soledad kentindeki bir polis merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 5 polis ve 2 sivil yaralandı.

Bolivar yönetim bölgesine bağlı Santa Rosa kenti kırsalındaki bombalı saldırıda ise 2 polis öldü.

Barranquilla kentinde polisleri hedef alan bombalı saldırıda 5 polis hayatını kaybetmiş, 16'sı polis 41 kişi yaralanmıştı.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, saldırının düzenlendiği şehre gitmiş ve hastanedeki yaralıları ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada "Bu hain ve korkak saldırı cezasız kalmayacak. Terörizm bize boyun eğdiremeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 48 saat içinde düzenlenen ve 7 polisin can verdiği bombalı saldırılarda, 21'i polis 48 kişi de yaralandı.

(AA)