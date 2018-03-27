HABER

Kolombiya'da çevrecilerden petrol sızıntısı protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 06:31 | Son Güncelleme

Başkent Bogota'da Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Bakanlığı önünde toplanan protestocular, Bakan Murillo, Maden ve Enerji Bakanı Arce ve ilgili kuruluşların yöneticilerinin istifasını istedi

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da bazı çevreci sivil toplum kuruluşlarının mensupları, Barrancabermeja kentindeki petrol sızıntısının neden olduğu zararlardan dolayı Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Bakanlığı ve ilgili kuruluşları protesto etti.

Sosyal medyada yapılan çağrıların ardından başkent Bogota'daki bakanlık binası önünde toplanan çevreci örgütlerin üyeleri, Santander yönetim bölgesi kırsalında ülkenin petrol şirketi Ecopetrol'ün kuyularından birinde üç hafta önce meydana gelen sızıntı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, devletin sızıntının büyüklüğünü bildiren medyayı dikkate almadığı ve ağır davrandığı, çevre konusunda önlem alması gereken otoritelerin yetersiz kaldığı savunuldu.

Sızıntının yaşandığı kuyunun Ecopetrol tarafından geçen yıl kapatılmış olması gerektiği belirten açıklamada, Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Bakanı Luis Gilberto Murillo, Maden ve Enerji Bakanı German Arce ile Çevre Ruhsatları Ulusal Otoritesi (ANLA) ve Ulusal Hidrokarbon Ajansı (ANH) yöneticilerinin istifası istendi.

Barrancabermeja kentinde Ecopetrol'ün kuyularından birinde 2 Mart'ta sızıntı başlamış ve bir süre sonra bölgedeki birçok dereye ham petrol yayıldığı anlaşılmıştı.

Halen tamamen durdurulamayan sızıntının nehir yataklarında yaklaşık 30 kilometre ilerlediği değerlendiriliyor. Sızıntıdan birçok su kaynağı, bitki örtüsü ve hayvanın zarar gördüğü belirtiliyor.

Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Bakanı Murillo da birkaç gün önce, yaklaşık 24 bin varil ham petrolün sızdığını aktarmış ve Ecopetrol'den derhal bir yanıt beklediklerini ifade etmişti.

Ecopetrol yönetimi ise temizleme çalışmalarıyla ilgili açıklamasında, sızıntının etkilediği bölgelerde binden fazla bitki örtüsü ve bin 200 hayvanın kurtarıldığı bilgisini paylaşmıştı.

Kız yurdunda mide bulandıran olay!Kız yurdunda mide bulandıran olay!
Eski futbolcunun korkunç ölümü!Eski futbolcunun korkunç ölümü!
AK Partili isimden Seda Sayan'a sert sözler: Aşağılık kadınAK Partili isimden Seda Sayan'a sert sözler: Aşağılık kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre Ruhsatları Ulusal Otoritesi (ANLA) Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Bakanı Luis Gilberto Murillo Ecopetrol kolombiya Maden ve Enerji Bakanı German Arce Ulusal Hidrokarbon Ajansı (ANH)

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor

Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi

Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi

İlginizi Çekebilir

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Afrin'de patlama!

Afrin'de patlama!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Çikolata ve gazoza cinsel gücü artırıcı ilaç koymuşlar!

Çikolata ve gazoza cinsel gücü artırıcı ilaç koymuşlar!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara’da uyuşturucu satıcıları kovalamaca sonucu yakalandı

Ankara’da uyuşturucu satıcıları kovalamaca sonucu yakalandı

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Son dakika! Akdeniz'de deprem

Son dakika! Akdeniz'de deprem

Hatay'da 11 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'da 11 terörist etkisiz hale getirildi

CHP’li Meclis Üyesi Coşkun Tanış bacağından vuruldu

CHP’li Meclis Üyesi Coşkun Tanış bacağından vuruldu

Anadolu Farm'da iki tutuklama daha

Anadolu Farm'da iki tutuklama daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.