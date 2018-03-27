Kolombiya'da çevrecilerden petrol sızıntısı protestosu

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da bazı çevreci sivil toplum kuruluşlarının mensupları, Barrancabermeja kentindeki petrol sızıntısının neden olduğu zararlardan dolayı Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Bakanlığı ve ilgili kuruluşları protesto etti.

Sosyal medyada yapılan çağrıların ardından başkent Bogota'daki bakanlık binası önünde toplanan çevreci örgütlerin üyeleri, Santander yönetim bölgesi kırsalında ülkenin petrol şirketi Ecopetrol'ün kuyularından birinde üç hafta önce meydana gelen sızıntı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, devletin sızıntının büyüklüğünü bildiren medyayı dikkate almadığı ve ağır davrandığı, çevre konusunda önlem alması gereken otoritelerin yetersiz kaldığı savunuldu.

Sızıntının yaşandığı kuyunun Ecopetrol tarafından geçen yıl kapatılmış olması gerektiği belirten açıklamada, Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Bakanı Luis Gilberto Murillo, Maden ve Enerji Bakanı German Arce ile Çevre Ruhsatları Ulusal Otoritesi (ANLA) ve Ulusal Hidrokarbon Ajansı (ANH) yöneticilerinin istifası istendi.